中國軟硬兼攻 軍艦逼近釣魚台

2018-01-15

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕在日本首相安倍晉三表態有意協助中國推動的「一帶一路」計畫後，日中關係明顯改善，兩國可能在今年春天舉行元首峰會。然而，中國海軍軍艦及潛艦日前突然駛入釣魚台列嶼鄰接水域，造成雙方緊張。日本學者及媒體解讀，這並非中國軍方「暴走」的單純事故，而是在國家主席習近平領導下，中國提高海軍作戰能力的同時，加強對日本及台灣施壓。

本月十日到十一日，一艘潛艦及飛彈護衛艦先後出現在宮古島和赤尾嶼（大正島）領海的鄰接水域。十二日，浮在水面航行的潛艦進入東海公海後，依國際法規定掛出中國國旗，確定國籍。「產經新聞」引述中國軍方消息人士報導，中國高層雖然展現出對日和緩姿態，但也要秀出隨時可「進攻」的實力，以避免被國內批評對日讓步。

報導指出，去年一年中國有將近二十艘中大型艦艇下水，海軍急速提升戰力，以掌握亞太地區制海權；中國軍方在高度敏感的釣魚台海域活動，一方面是操兵，另一方面也能測試日本和美國的反應。另外，解放軍北海艦隊司令員張文旦本月初升任海軍參謀長，積極向黨中央展現作為。

據報導，中國最近將宮古海峽、巴士海峽等台灣周邊的海空軍機飛行訓練常態化，本月四日「遼寧號」航空母艦通過台灣海峽，加強對台灣軍事壓力。這次軍艦和潛艦先後出現在釣魚台周邊，可視為一連串的相關行動。

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男指出，這次的中國潛艦雖然不知隸屬於哪支艦隊，但研判應是從南海朝巴士海峽進入宮古海峽後，來到釣魚台海域周邊。部分媒體報導，情報來自美國等國，但很可能是台灣提供。事實上，二○○四年中國潛艦入侵石垣島日本領海時，最初的情報也是由台灣提供。小谷認為，中國提高海軍作戰能力的同時，也加強對日本及台灣施壓。