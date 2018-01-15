奪釣魚台 習近平曾認真考慮動武

2018-01-15

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本「產經新聞」前駐北京特派員矢板明夫，在新書「習近平的悲劇」中披露中國國家主席習近平在二○一二年底到一三年初，曾認真考慮以武力奪下釣魚台，不料當時才回鍋的日本首相安倍晉三使出「中國包圍網外交」，成功地讓美國總統歐巴馬親口承諾「釣魚台防衛為美日安保適用範圍」，習近平才知難而退。

安倍「中國包圍網外交」化解危機

矢板在書中指稱，一二年習近平掌權後高舉「中華民族偉大復興」大旗，打算一舉奪下釣魚台祭旗，當時中國打的如意算盤是：日本的安保法令修訂準備不足，對於如何保衛領土也未獲得輿論共識，中國只要發動突襲，日本為避免軍事衝突應會讓步。習近平政權一直到一三年二月前，一直在找尋出手時機。

一二年十二月中旬，中共中央政治局曾做出相關決議，在五項前提下對釣魚台採取軍事行動，包括日方出動自衛隊占領釣魚台；日方在釣魚台設置行政機構或軍事、行政設施；日本自衛隊船艦飛機對中國船艦飛機發動挑釁；日本以日美安保為藉口，利用美軍對中國船艦、飛機採取軍事行動。

當時，人民解放軍總參謀部向全軍下令「隨時備戰」，中國官方和軍方媒體不斷宣傳，拉高對日本開戰的氣氛。其中，一三年一月十九日與三十日，中國海軍飛彈護衛艦兩度在東海海域，對著日本自衛隊護衛艦以「射控雷達」鎖定，可視為中方挑釁的最高潮，所幸日方冷靜應對，並在事後向國際公開，讓中方想藉機動武的企圖破功。

出乎中方意料，一二年底再次掌權的安倍上台後展開「中國包圍網」外交，不但藉由南海問題與東南亞各國強化關係，甚至在一三年日本東北大地震兩週年追悼會上邀請台灣代表獻花，無視中方抗議。安倍回鍋後迅速與美方修復關係，一三年六月習近平訪美前夕，歐巴馬重申「釣魚台防衛為美日安保適用範圍」，此後中國在釣魚台周邊的挑釁行為才漸趨緩和。