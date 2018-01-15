烏龍警報 未建立雙重認證

2018-01-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國夏威夷州十三日誤發飛彈警報，引發全島民眾恐慌。對此，夏威夷緊急事故管理局（HEMA）發言人拉波薩證實，這套系統尚未建立「雙重認證」及針對錯誤警報的應對機制，以致一名人員在定期測試時壓錯按鈕。

拉波薩指出，該名人員不知自己壓錯按鈕，直到他從自己手機收到警報，才發現出錯。當初是為了加快反應程序才只設一人，今後改由兩人雙重認證，一人要求發送，另一人驗證與發出，反應速度將慢上幾秒。

若真飛彈攻擊 只有十五分鐘避難

另外，拉波薩也坦承，飛彈警報發出三十八分鐘後才澄清，係因HEMA尚未建立錯誤警報的應對機制，必須先向美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）取得授權，以送出警報解除訊息，並以公民預警系統告知民眾收到的是錯誤警報。

警報速度對夏威夷至關重要，因為當地距離北韓約七千四百公里，若金正恩政權朝此發射飛彈，只有約二十分鐘的反應時間。HEMA局長宮城表示，美國太平洋司令部需要五分鐘時間認證，全島居民只有約十五分鐘時間躲進庇護所。

HEMA是從去年十二月一日起開始測試這套警報系統。美軍衛星在偵測到飛彈發射的訊號後，將啟動美國戰略司令部評估程序，檢視飛彈型號、彈道、距離、最高點及潛在目標等。隨後，美軍高階將領將召開視訊會議，決定飛彈是否威脅美國及其盟邦。

若認定飛彈構成威脅，美國總統、北美防空司令部（NORAD）、戰略司令部、情報機構及白宮國家安全會議（NSC）都將參與反應決策。即便不構成威脅，美國總統也會在飛彈行進時迅速接獲通知。針對北韓近期屢次發射飛彈，美國政府均未做出直接軍事回應，因為評估認定未構成威脅。