核彈來襲？ 小孩問媽︰今天會不會死

2018-01-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國夏威夷州緊急事故管理局十三日一早，烏龍發布飛彈來襲的手機警報，還強調「不是演習」。儘管稍後確認只是「誤會一場」，卻已嚇壞此一度假勝地的居民和觀光客，有人嚇到哭出來，正在夏威夷參加美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）索尼公開賽（Sony Open）的各國頂尖選手，也都嚇了一跳，幸好後來證實是場虛驚。

五十六歲的檀香山居民包（Stacey Bow）說，她接獲警報後就叫醒女兒，女兒一聽就嚇哭了。貸款經紀人拉米瑞茲也說，他接到警報後「馬上哭出來」。五十六歲、來自洛杉磯的史特林則自忖：「我們能幹嘛？遇到飛彈，根本沒轍。」檀香山四十三歲學校行政人員孔說：「全夏威夷均歷經一場集體恐慌，再大大地鬆了一口氣。」

另據華盛頓郵報報導，歐胡島居民庫爾茨在警報發送四分鐘後睡醒，開始估算自己與妻子大概要多少時間才能到達避難所。他認為，從發布警報到飛彈來襲，恐怕「不超過十五分鐘」。於是庫爾茨夫婦決定抱著寵物、關窗躲在浴室裡，直到友人向五角大廈求證後，才告訴他警報有誤。

在烏龍警報過後，社群媒體上的照片和貼文顯示，民眾企圖躲進包括車庫在內的混凝土建物，並湧入夏威夷的公路與警察局。一則未經證實的推文甚至寫道，有居民打開人孔蓋，將家中兒童藏在下水道。卅九歲的考艾島居民巴迪亞與丈夫，急忙帶十歲及十二歲小孩躲在自家草坪上一個鋼製貨櫃裡，小孩有點感傷地問她：「媽，我們今天會不會死？」

「荷蘭廣播基金會」報導，在夏威夷留學的荷蘭女大生維克，被室友的尖叫聲吵醒，趕緊躲到地下室，由於害怕核彈造成輻射傷害，大家七手八腳地找出膠帶貼滿室內縫隙。後來得知是錯誤警報後，眾人都很生氣，此事可能在某些人心裡留下陰影，短期內民眾恐難以恢復對該預警系統的信心。