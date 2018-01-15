誤發飛彈警報 夏威夷驚魂38分鐘

2018-01-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「一枚彈道飛彈正朝夏威夷逼近，請立即避難。這不是演習！」美國夏威夷州十三日一早突然發布上述飛彈警報，不料三十八分鐘後證實是人為誤觸所致，不僅嚇壞籠罩在北韓飛彈威脅的夏威夷居民和遊客，也讓理應慎重其事的行政機關灰頭土臉，更引起何以誤發警報、何以修正緩慢等質疑。夏州州長井下（David Ige）已對此公開致歉，而相關調查或檢討也將陸續進行。

自從北韓核武和飛彈發展突飛猛進，北韓領導人金正恩揚言對美國發動攻擊後，身為軍事重鎮的夏州率先於去年底恢復測試冷戰時期的警報系統。十三日上午約八時十分（台灣時間十四日凌晨二時十分），夏威夷緊急事故管理局發送一則全以英文大寫字母書寫的飛彈來襲警報，許多還在睡夢中或已出門的民眾，從手機、電視等媒介讀取訊息後，大驚失色地急尋掩護。

儘管緊急事故管理局在警報發出十分鐘後，便透過「推特」和「臉書」澄清，但沒有使用社群網站者在不知所措中足足緊張了三十八分鐘，才再次收到手機訊息，釐清方才的警報乃「誤發」。五角大廈發言人班哈姆（David Benham）隨後表示，美軍太平洋司令部「未偵測到襲向夏威夷的彈道飛彈」。正在佛羅里達州私人豪宅的總統川普，也在第一時間聽取簡報。

緊急事故管理局局長宮城（Vern Miyagi）表示，此事與駭客攻擊無關，全因一名負責人員當天早上換班、進行例行性彈道飛彈程序測試時，「按了一個錯誤的按鈕」，導致系統進入「真實事件模式」，渾然未覺的該名人員隨後又按下「確定」鍵發佈警報。宮城指出，飛彈預警是由北美防空司令部發佈，再由該局啟動警報，但因系統未設置錯誤警報糾正機制，才會延遲發佈澄清訊息，即日起將改由兩人負責，以避免舊事重演。

儘管這起烏龍警報事件平安落幕，對行政機關卻是狠狠一記當頭棒喝。州長井下為此致歉，夏威夷副官少將（ＴＡＧ）羅根（Joe Logan）將提出檢討報告，聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）也將立案調查。此外，夏州州參議院議長金丹娜（Donna Mercado Kim）和眾議院議長薩基（Scott Saiki）齊聲批評當局，錯誤警報辜負人們對系統的信任，當地議員將在十九日開會檢討。