想看嗎？賭城機器人大跳脫衣舞

2018-01-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近期在美國賭城拉斯維加斯舉行的全球消費電子展（CES），是各種新奇古怪高科技亮相的絕佳場合，而距離會場不遠處的一間夜店輸人不輸陣，也打出機器人脫衣舞孃的噱頭，盼吸引民眾消費。然而，美聯社指出，不論CES的會場和活動設計，或夜店的攬客奇招，其實都隱藏著歧視女性的脈絡。

夜店攬客、CES活動 藏性別歧視

在夜店舞台上，由英國藝術家沃克（Giles Walker）設計的機器人，頭部外觀有如一台監視器，身體主要由人體模型和汽車零件組成，胸部、臀部和背部則隱約可看出是以女性身體為藍本製作而成。事實上，這些機器人脫衣舞孃並不會真的脫衣，只是被固定在舞台中央的桿子上，做出扭腰擺臀等固定動作。

儘管這是夜店配合消費電子展所發想的點子，但這種手法與會展內情況卻有異曲同工之處。CES主辦單位迅速出面與該夜店劃清界線，還說不會容許「（類似脫衣舞孃）不合宜的展示行為」出現在會場，但美聯社指出，夜店裡機器人脫衣舞孃的角色，其實就等同於在會場內推銷產品及服務的女性宣傳模特兒，兩者都是靠著女性特質吸引目標客人。

尤有甚者，許多批評者認為，CES主辦方根本疏於創造友善女性的環境，雖然喊出禁止性騷擾等不當行為的口號，但並未正式訂出要求參展民眾遵守的規定，甚至沒有引導參展廠商、民眾、主持人，停止任何物化及性化女性，以作為「娛樂」的手法。CES向來是個男性為主的場合，以本屆為例，參觀民眾僅20%為女性，15位主講人只有兩名女性，就算放眼全體約900名講者，女性也僅占4分之1。

致力推動女性進軍科技、商業領域的非營利組織「安妮塔博格研究所」資深副總裁艾姆斯（Elizabeth Ames）指出，機器人脫衣舞孃在CES展期內亮相，且許多人可在網路上以CES相關標籤搜尋到圖片，這代表科技領域普遍仍對女性或性別議題相當遲鈍。不過，社交媒體分析公司Shareablee執行長、本屆CES講者Tania Yuki認為，CES並非刻意性別歧視，只是擺脫不了多年的慣性思維；缺少女性講者、使用穿著暴露的女性模特兒，不是在「蓄意冒犯」，而是「懶惰」。