人生勝利組 美20歲青年獨得134億兆彩

2018-01-14

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕本月5日深夜11時33分，美國佛州20歲青年米斯勒（Shane Missler）在臉書寫下「Oh. My. God.」（我的天！）3字，這是他幸運抓到3.02億分之1的機率，獨得樂透「兆彩」（Mega Millions）4.5億美元（台幣134億元）頭獎彩金的最初感言。他選擇一次全拿，因此總彩金為2.81億美元，再扣除25%的聯邦賦稅後，米斯勒可抱走2.11億美元彩金（台幣約63億元），而他也宣布「退休」。

抱走稅後彩金63億 宣布「退休」

米斯勒5日在兆彩開獎當天，用他刮刮樂刮中的獎金，在他居住的佛州帕斯科郡一家7-11便利商店，花10美元以電腦選號買了5注彩券，當晚11點開出28、30、39、59、70，以及特別號10的頭獎獎號，米斯勒得知其中一張彩券中了頭獎後，立即打電話給他的哥哥，第二天清晨他與父親喝咖啡時，再告訴他該消息。

12日午間米斯勒在父親以及律師陪同下，笑容滿面的將一個黃色信封交到兆彩佛州總部。隨後律師代表他宣讀聲明：「在我目前短暫的生命中學到的一件事就是維持正面心態，忠於自我，就會獲得回報。我期待未來。」

兆彩公司表示將為米斯勒設立名稱為「秘密007」的信託基金，以信託方式支付他的獎金。這是兆彩史上第四高的頭彩彩金，也是一人獨得第二高的彩金，賣出彩券的商店可獲10萬美元（約台幣298萬）獎金。

米斯勒聲明說，「我雖年僅20歲，但我希望用這筆資金追求各種熱愛的事、幫助我的家庭，以及貢獻人類」，「雖然我年輕，不過本週我已上過財務管理的速成課」、「我想照顧我的家庭、享受一些生活樂趣，鞏固經濟成功之路，致使我能為未來留下傳奇」。

米斯勒隨後也宣布從他工作的一家背景審查公司「退休」。根據他的臉書，米斯勒去年2月舉家從緬因州搬到佛州後，便在「環球背景審查公司」擔任「認證專家」。2015年他高中畢業後，曾在麻州的社區大學讀過一個學期。