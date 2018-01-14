解禁！沙國女性能進足球場觀賽

2018-01-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕32歲的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德除以肅貪為名，發動一連串整肅異己、鞏固權力的宮廷內鬥外，大權在握的他也推動鬆綁沙國若干傳統禁令，最新的改革就是自12日起，該國婦女將可親臨足球場觀看比賽，但男女觀眾仍必須各從不同的入口入場。

球場入口、座位區 仍與男性觀眾隔離

沙國迄今仍對女性設有部分全球最嚴苛的宗教、社會習俗與法令限制，長久以來均禁止婦女出現在運動場館，以確保其國內公共場所的性別隔離規定，不過，12日在這個風靡足球卻又超保守的伊斯蘭王國，首次見到女球迷穿傳統的黑色長罩袍，或戴太陽眼鏡、寬鬆的面紗，到瀕紅海的吉達「珍珠」體育場，欣賞主隊「艾阿里隊」迎戰客隊「巴坦隊」的沙國職業足球聯賽賽事。

這場歷史性的比賽於當地時間晚間8點舉行，開賽前幾小時，女球迷陸續進場，有的與包括男性親屬在內的親朋好友一起來、有的獨自一人，皆坐在看台上的保留席，球場還用一些玻璃隔板把男球迷與女球迷、家庭的座位區分開。由於女性入場前要接受女保全人員的安檢，故隊伍排得很長，到了觀眾席，會有另一批人告訴她們該坐哪。

此乃沙國政府放寬該國性別限制的最新一步，32歲沙國女球迷萊雅說，這證明沙國「正邁向一個昌盛的未來」，對見證此一巨大變革深感驕傲，吉達居民盧薇妲也說，這是沙國歷史性的一天，另一名吉達居民芭卡吉則提到，以前她的兄弟看球回來後，跟她講看現場比賽有多精彩，她卻只能待在家看電視轉播，「我總是問自己，為什麼我就不行去？如今已有改變，這是高興及喜悅的一天」。

王儲穆罕默德解除沙國宗教警察的權力，沙國當局去年7月宣布，准許公立學校的女學生上體育課 ，接著12月解除35年之久的經營商業電影院禁令，預料也將開放女性去電影院、聽音樂會的限制，另自今年6月起將開放女性開車，專為女性所設的汽車展示中心也已開幕。

在沙國現行的男性監護權制度下，若家中女性欲就學、旅遊或從事其他活動，需取得父兄或丈夫等家中男性的同意。然而為因應「後石油時代」的挑戰，沙國經濟必須降低對出口石油的依賴，穆罕默德大力推動「願景2030（Vision 2030）」計畫，實施經社改革，透過放寬部分傳統限制，增加包括年輕女性在內的沙國青年就業機會和休閒娛樂的選擇，例如在國內買票進場看球賽，而非出國玩。