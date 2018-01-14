平昌冬奧嬌點 北韓美女軍團比選手吸睛

2018-01-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕平壤同意派選手參加下月開幕的南韓平昌冬季奧運，雙方預定十五日在板門店的北韓轄區「統一閣」召開工作會議，討論北韓代表團參加冬奧的具體事宜，包括其女子啦啦隊以及有北韓版「少女時代」之稱的「牡丹峰樂團」等藝術表演團在南韓的表演活動。牡丹峰樂團團長、北韓領袖金正恩的舊情人玄松月，也名列十五日北韓四位與談代表之一，而這批北韓「美女軍團」的芳齡大多在十七至廿歲出頭間，每次「降臨」南韓，往往都成為吸睛「嬌」點。

針對首爾提議兩韓的女子冰球隊這次共組一隊參賽，北韓的國際奧會（ＩＯＣ）委員張雄在北京說，已把該提案上呈給ＩＯＣ，一旦ＩＯＣ同意，將是南、北韓在奧運史上頭一遭。

二○○五年南韓仁川亞洲田徑錦標賽場邊，也可見北韓女子啦啦隊的倩影，金正恩之妻李雪主當時未婚，亦是啦啦隊的一員，此次在南韓江原道平昌舉行的冬奧，將是這支啦啦隊第四度在南韓現身，她們擅於編舞，有時還會運用扇子當道具，讓其在觀眾席上的唱、跳都引人注目。

一九七九年即「脫北」的「世界北韓研究中心」所長安燦一說，這些啦啦隊員經北韓當局以嚴格標準精挑細選，身高需高於一六三公分、家世背景良好，會彈奏樂器的隊員選自北韓一個樂團，其餘則是北韓菁英與共黨幹部搖籃的「金日成綜合大學」學生。

二○○二年釜山亞運乃這支啦啦隊首度在南韓露面，近三百名隊員穿五彩繽紛的韓服搭渡輪抵達，揮舞「統一旗（或稱「韓半島旗」）」，白底的旗子上有一個淡藍色的朝鮮半島剪影，成功「攻佔」媒體頭條，數百名釜山居民在港口列隊歡迎，亦有民眾在自家掛起該旗「響應」。平昌冬奧組委會發言人成百柔表示，北韓啦啦隊共襄盛舉，將有助門票熱銷，也「將實現我們盼望的和平奧運」。

法新社報導認為，在兩韓分裂下，對南韓民眾而言，北韓人往往有著某種吸引力。二○○五年，擅長傳統韓國舞蹈、曾被金正恩之父金正日封為「統一之花」的趙明愛，與南韓天后李孝利一起為「三星」手機拍攝電視廣告，○七年還在兩韓合拍的一齣歷史劇中演出。

北韓派至南韓的任何代表團，其成員均經仔細挑選，其在南韓期間的一舉一動也受到嚴密監視，據報導，為便於監控，平昌冬奧的北韓代表團將以停泊在南韓江原道束草的一艘遊輪充當宿舍。一九八八年南韓漢城（即首爾）夏季奧運遭北韓抵制，故平昌冬奧將是北韓首次參加在南韓舉行的奧運。