再簽伊朗制裁中止令 川普嗆最後一次

2018-01-14

〔〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普十二日勉強續簽署中止制裁令，宣告他目前不會恢復對伊朗施加經濟制裁，但他在對歐洲盟邦讓步的同時也發出最後通牒，要求修改「缺陷嚴重」的伊朗核子協議，否則美國就會退出協議，等同要求美國國會與盟邦在一二○天內，也就是五月前另立新協議。川普除警告這是「最後機會」外，還宣布針對伊朗的人權與發展彈道飛彈問題另行追加制裁。

聯合國安理會五常任理事國和德國（P5＋1）以及歐洲聯盟，在二○一五年與伊朗達成「聯合全面行動計畫」（ＪＣＰＯＡ，簡稱伊核協議），以解除十餘年經濟制裁，換來伊朗限制提煉濃縮鈾活動，當時被視為遏制伊朗發展核武的最佳手段與多邊外交勝利。但一年前上任的美國總統川普打從選前不屑至今，屢次揚言撕毀協議，招致歐洲盟邦與伊朗的強烈反彈。

對川普十二日的決定，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）透過推特反擊，指川普「破壞穩固的多邊協議」，強調伊核協議「沒得再談」，伊朗「不接受任何修正」。英國與德國外交部說，他們注意到川普的決定，將與法國協商行動方案。

美國十二日並由財政部對伊朗另行施加與發展核武無關的制裁，當中針對伊朗近日鎮壓反政府示威者，決定把伊朗司法首長拉里賈尼（Ayatollah Sadegh Larijani）放入制裁名單；針對發展彈道飛彈問題，則制裁多名伊朗官員與伊朗、中國、馬來西亞的商人和公司，凍結其資產，並禁止美國企業與其做生意。

美國國會為防伊朗獲得核武，一五年五月通過「伊朗核協議審議法」（ＩＮＡＲＡ），要求美國總統每九十天公開保證伊朗在技術上貫徹諾言；若總統認定伊朗違約，美國國會可在六十天內決定制裁與否，包括出動非核制裁。而當初簽約的歐巴馬政府，也曾依諸項法案頒布各式核制裁豁免令，但效力須由總統定期更新，每一二○天、一八○天或六個月不等。川普十二日也要求國會修改這項法律，讓總統不必每隔幾個月就得處理伊朗核子問題。