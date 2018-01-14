捷克總統大選 親俄親歐二輪對決

2018-01-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕捷克總統選舉六日結束兩天的首輪投票，投票率六十一．八％。根據已開出的九十九．四三％選票的計票結果顯示，九名候選人中無人過半，將由得票率最高的前兩名，親中國與俄國的現任總統齊曼（Milos Zeman，得票率三十八．六七％），與親歐洲的前捷克科學院院長德拉霍斯（Jiri Drahos，得票率二十六．五五％）進入第二輪，預定二十六至二十七日進行總統決選投票。

捷克總統每屆任期五年，可連任一次，儘管該職位的權力有限，對輿論的影響卻很大。捷克電視台一月份最新民調顯示，六十八歲的德拉霍斯有望在決選以接近五％的得票率差距，擊敗七十三歲的齊曼。若由德拉霍斯勝出，代表捷克可能轉向親歐派，相左於鄰國匈牙利、波蘭政府的疑歐派立場。

主張捷克積極參與歐盟、採用歐元的德拉霍斯，五日在首都布拉格投票後受訪，指控現任總統分裂人民、有違總統團結社會的使命，還挖苦齊曼聽命於來自東方的勢力。此前，和中國與俄國關係密切的齊曼，曾呼籲歐盟解除對俄國的制裁，也曾在二○一五年出席北京閱兵，成為在場唯一的西方國家領導人。

齊曼五日在布拉格投票，遭到烏克蘭「費曼」組織一名裸上身的反俄抗議人士近身辱罵，她大喊「（俄國總統）普廷的走狗」，雖遭警方當場壓制逮捕，但齊曼倉皇逃離現場的模樣仍引發熱議。齊曼經常批評「布拉格菁英」，他的支持者大多來自鄉村。齊曼抱持強硬的反穆斯林觀點，反對難民強制配額等各種歐盟制度，曾稱難民是「有計畫的入侵」歐洲、穆斯林「不可能融入」歐洲。擁有一千零六十萬人口的捷克至今僅收容十二名難民。

分析家指出，這場大選凸顯出捷克民眾的兩極化，齊曼代表過去的共黨社會，另一邊則是現代親西方的立場，兩者的衝突顯示民意的分裂，城市和鄉村的嫌隙已然加深。與此同時，總統大選的結果料將影響捷克政府組閣；反移民、反歐元的總理巴比斯十六日即將迎來不信任投票，這名億萬富翁十一日表示會投票給力挺自己的齊曼，德拉霍斯則已明確表態不會支持這名涉嫌「隱瞞資產以騙取歐盟對中小企業補貼」的總理。