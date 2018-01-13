抗霧霾5年 北京藍再現

2018-01-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕中國嚴格限制煤炭使用與工業活動的政策，加上有利的天候條件，讓北京等廿八座北部大城去年第四季的空污程度較二○一六年同期平均減少卅三％，北京的細懸浮微粒（PM2.5）濃度更是下降五十三．八％，讓一度認為是奢望的藍天重現。不過，去年中國全國PM2.5濃度僅縮減四．五％，為二○一三年實施空污防制計畫以來，降幅最低的一年，顯示中國的空污防制仍有一段長路要走。

國際環保組織「綠色和平」十一日公佈中國空污報告時指出，中國去年空污防制的成效讓全國十萬六千人免於提早死亡。為期五年的相關計畫於二○一三年開始推行，去年首都周邊區域加強實施力度，北京周邊污染性工廠勒令離開，並劃設「禁煤區」，逾三百萬戶家庭突然「煤改氣或電」取暖，這促使去年北京的PM2.5平均濃度降為每立方米五十八微克，較前一年下降廿．五％，北京享受到近年最好的空氣品質，空品「良好」的日子穩定增加。

然而，如此成效分佈不均，有些地區空污甚至惡化，綠色和平指出，黑龍江省的PM2.5濃度上升十％，安徽、江蘇也增加，該組織東亞分部氣候與能源項目主任黃瑋說，「中國全國空污行動計畫大幅縮減污染程度以及相關的健康風險，但偏向煤炭與重工業的政策阻礙了進步」，中國去年的煤炭、水泥與鋼鐵產量增加，二○一七年的鋼鐵出口預料將創下八．三二億噸的紀錄。他補充，今年冬天的強烈北風也有利於空氣品質。

此外，路透根據中國空品監測官方網站的資料統計指出，沒有被列入空污行動計畫的陝西工業城市臨汾去年空氣污染大幅上升，相較之下，距離臨汾兩百五十公里、被列入廿八座空污行動計畫城市的太原，去年空氣品質呈現小幅改善。綠色和平指出，在十月中旬至三月中旬的供暖高峰期間，這廿八座城市的PM2.5濃度下降達四十％，周邊城市則僅廿三％。

中國這項對抗霧霾的五年計畫已接近尾聲，專家與倡議人士呼籲中國政府提出新的長期空污防制策略。中國當局也警告，本週嚴重霧霾將籠罩北京與周邊地區。一年前，北京霧霾的嚴峻程度導致學校停課、班機取消，民眾也飽受眼睛流淚、喉嚨發癢之苦。