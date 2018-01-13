英女王回憶加冕:皇冠會壓斷脖子

2018-01-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕高齡九十一歲的英國女王伊莉莎白二世首度談論她六十五年前的加冕大典，她提到從白金漢宮乘坐四噸重的黃金馬車前往典禮舉行的西敏寺時，感覺馬車「糟透了，它完全不適合用作旅行，它只是彈簧上包覆皮革，不是很舒服」。至於頭上頂著約一公斤的「帝國皇冠（Imperial State Crown）」，她笑稱，「你不能向下看讀稿，若是這樣，脖子恐怕斷裂，皇冠將掉落」。

伊莉莎白二世是英國在位最久的君王。一九五二年她的父親喬治六世駕崩，當時她廿五歲，翌年六月她在倫敦西敏寺接受加冕，登基為女王。她在英國廣播公司（ＢＢＣ）預定十四日播出的紀錄片中，直率談論該場大典，以及在典禮中深具象徵意義的皇冠。

她說，加冕對她而言是「真正身為君主生命的開端；我見證過一場加冕典禮（其父一九三七年的登基），並在另一場典禮中接受加冕，相當不凡的經歷」。她憶及綴滿珠寶、黃金與銀線的加冕禮袍如何一度讓她寸步難行，她笑說，「我記得當我走在長長的地毯時，突然完全無法行進」，她的禮袍卡到地毯，「他們沒想過會有這種事」。

她向訪談的加冕典禮專家布魯斯（Alastair Bruce）解釋說，在喬治六世加冕後，皇冠經過修改，「你看，它是不是小很多？它非常笨重，所幸我父親與我頭型相同」。當被問及戴上一公斤重的皇冠後，頭部是否必須維持不動，她說，「是的，你不能向下看讀稿」，否則皇冠會掉落，脖子恐怕也會斷裂，「所以皇冠有些不便之處，不過它們是相當重要的物品」。

該紀錄片也介紹另一頂女王在加冕典禮中戴上的「聖愛德華（St Edward’s Crown）」皇冠，在加冕時刻，坎特伯里大主教將該皇冠戴在女王頭上。英國王儲查爾斯王子之前透露，她的母親曾練習戴這頂二．二公斤的皇冠，加冕之後，她再也沒戴過該皇冠。在正式場合，比如國會開議，她發表演說時，則是頭頂帝國皇冠。