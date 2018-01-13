中國淘寶網 再列惡名昭彰市場

2018-01-13

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國貿易代表署十二日發表「二○一七年惡名昭彰市場報告」，全球共有廿五個網路市場與十八個實體市場因為嚴重侵犯智慧財產權及盜版商標而上榜。美國貿易代表萊海澤批評：「全球非法貿易市場對美國經濟、創新和勞工造成嚴重傷害。」

中國今年再度上榜，包括北京秀水街共有六個實體市場被列入榜單；此外，列上榜單的網路市場包括由中國知名大公司阿里巴巴經營的淘寶網與另一個跨境電子商務平台敦煌網（DHGATE）。這兩個網站都不是第一次上榜。

報告也指出，由中國境內公司經營TVPLUS, TVBROSWER和KUAIKAN應用程式讓全球客戶透過下載觀賞第三方提供的盜版節目，這些程式至少被下載了六千四百萬次。

比較特殊的是，阿拉伯聯合大公國的DragonMart以及Ajman China Mall因為成為中國仿冒品的主要進口市場也被列在榜單上。這兩個市場有超過五千家商店，Ajman China Mall有八成商家是華人經營，他們不但從中國進口仿冒品供應阿拉伯聯合大公國，還成為仿冒品前進中東、北非和歐洲的轉運站。

報告指出，過去幾年，中國仍被指認為主要的仿冒品來源國。有些市場，特別是大城市裡的市場，已採取相關政策和措施以限制仿冒品，但不夠普及，執行也不一致。有些網路市場也與執法當局合作，美國歡迎這些努力並希望擴大執行。