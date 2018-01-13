臉書轉性 大砍新聞與廣告貼文

2018-01-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕臉書執行長札克柏格十一日在個人專頁宣佈，臉書將以演算法調整用戶「動態消息」的優先次序，今後將更側重「有意義」的社會互動，優先呈現朋友與家人貼文，同時減少新聞文章、爆紅影片及品牌宣傳等「被動內容」。臉書強調廣告客戶不受影響。

臉書強調廣告客戶不受影響

札克柏格表示，他正改變臉書的目標，幫助用戶擁有更具意義的社會互動。這項改變可能導致短期內用戶活躍度降低，但長期而言對臉書及用戶都有益處；研究顯示，使用社群媒體與人互動有益身心。反之，被動地閱讀文章和觀賞影片，即便具娛樂及知識性，助益仍不及人際互動。

基於新政策，臉書用戶將會見到較少的品牌、專頁及媒體貼文。臉書的其他產品在未來幾個月也會有類似改變。不過，臉書並未詳述「有意義」內容的定義為何。許多用戶以臉書作為主要新聞來源，在臉書減少呈現非廣告內容的同時，可能也將對新聞業者造成衝擊。

長期以來，批評者抨擊，臉書及其他社群媒體以「過濾氣泡（filter bubble）」致使用戶成癮，亦即以演算法推算他們的喜好及價值傾向，餵給他們想看的內容，造成所謂的「同溫層」現象。紐約時報指出，臉書的新政策引發「同溫層」現象增強的疑慮。用戶可能經常與觀點近似的親友互動，以致意識形態更為強化。若親友張貼不實的新聞連結，可能令假新聞繼續散播。

美國國會預計於下週三召開聽證會，質問臉書、推特及YouTube等社群網站，在宣傳扮演的角色為何。二○一六年，俄國涉嫌在社群媒體散播假新聞影響美國大選，臉書的演算法可能令假新聞優先呈現。為此，臉書已於去年公布調查，揭露俄方利用其社群平台分化美國選民。

除了用戶與新聞業者，臉書的新政策可能也會影響小型商業、其他出版者及非營利組織，因為上述團體高度仰賴社群平台與人們互動。另外，臉書也可能損及自身商業利益，用戶在爆紅內容變少後較少上線。臉書產品副經理莫瑟利承認，新政策恐將引發夥伴及出版者的焦慮。