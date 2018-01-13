二月訪英取消 川普牽拖歐巴馬

2018-01-13

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十二日報導〕美國總統川普十二日推文宣布取消二月訪英行程，理由是不想為倫敦的新美國大使館剪綵，並怪罪前任總統歐巴馬賤賣舊使館，再花大錢蓋新使館是「糟糕的交易」，將改派美國國務卿提勒森出席。對此，英國多家媒體指出，川普其實是擔心碰上倫敦的大型反川普示威，怕面子掛不住，才決定取消訪問。

對川普的決定，英國首相梅伊回應，倫敦歡迎川普，而川普之前也已接受邀訪，美國是英國最重要的盟邦之一，兩國堅強且密切的關係將會持續。據了解，川普原定下月二十六、二十七日訪英，但規模從國是訪問縮水成工作訪問，不會與英國女王在白金漢宮會晤。這原是川普上任以來首次以國家領導人的身分訪英，之前都僅以商人身分走訪他在蘇格蘭的投資產業。

但川普行程曝光以來風波不斷，不但下議院議員反對他來國會演講，人權組織也號稱將發動百萬人上街抗議。先前英國民眾甚至啟動連署，要求將川普的國是訪問規格降低，以免讓女王見他難堪，連署人數迄今已破一八六萬。

川普十二日在推文宣稱，取消訪英是因為他不是歐巴馬政府的粉絲，因為他們把位在倫敦「最好地段的大使館賤賣」，再花十二億美元在偏遠區建新使館是「糟糕的交易」，「要我剪綵，門都沒有」。英國媒體認為，這是川普不願面對大型示威的託辭，也顯示他不滿出訪的安排與規格。

批倫敦新使館是爛交易

其實，美國新大使館是在二○○九年歐巴馬上任前數月，當時的布希總統考慮九一一事件後的維安因素，決定將位於格羅夫納廣場（Grosvenor Square）、建於一九六○年代的大使館遷館。該區是倫敦最精華的高價地段之一，也是二戰期間艾森豪將軍的軍事總部。

新使館位在倫敦南岸（South Bank）的九榆樹區，樓高十二層，二○一三年動工後耗時四年完工，耗資十億美元（川普推文稱十二億美元），被稱為是世界最貴的大使館，面積比舊使館大一倍。美國政府選擇這個地點，因為這是中倫敦地區少數足以容納所有必要保全措施之地，內含美軍陸戰隊常駐區，俯視泰晤士河形同堡壘，且與週邊建物相隔至少有三十公尺，能防止諸多可能攻擊。

  • 美國政府斥資十億美元在倫敦打造的新駐英大使館即將於下個月開幕啟用。（歐新社）

    美國政府斥資十億美元在倫敦打造的新駐英大使館即將於下個月開幕啟用。（歐新社）

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