二月訪英取消 川普牽拖歐巴馬

2018-01-13

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十二日報導〕美國總統川普十二日推文宣布取消二月訪英行程，理由是不想為倫敦的新美國大使館剪綵，並怪罪前任總統歐巴馬賤賣舊使館，再花大錢蓋新使館是「糟糕的交易」，將改派美國國務卿提勒森出席。對此，英國多家媒體指出，川普其實是擔心碰上倫敦的大型反川普示威，怕面子掛不住，才決定取消訪問。

對川普的決定，英國首相梅伊回應，倫敦歡迎川普，而川普之前也已接受邀訪，美國是英國最重要的盟邦之一，兩國堅強且密切的關係將會持續。據了解，川普原定下月二十六、二十七日訪英，但規模從國是訪問縮水成工作訪問，不會與英國女王在白金漢宮會晤。這原是川普上任以來首次以國家領導人的身分訪英，之前都僅以商人身分走訪他在蘇格蘭的投資產業。

但川普行程曝光以來風波不斷，不但下議院議員反對他來國會演講，人權組織也號稱將發動百萬人上街抗議。先前英國民眾甚至啟動連署，要求將川普的國是訪問規格降低，以免讓女王見他難堪，連署人數迄今已破一八六萬。

川普十二日在推文宣稱，取消訪英是因為他不是歐巴馬政府的粉絲，因為他們把位在倫敦「最好地段的大使館賤賣」，再花十二億美元在偏遠區建新使館是「糟糕的交易」，「要我剪綵，門都沒有」。英國媒體認為，這是川普不願面對大型示威的託辭，也顯示他不滿出訪的安排與規格。

批倫敦新使館是爛交易

其實，美國新大使館是在二○○九年歐巴馬上任前數月，當時的布希總統考慮九一一事件後的維安因素，決定將位於格羅夫納廣場（Grosvenor Square）、建於一九六○年代的大使館遷館。該區是倫敦最精華的高價地段之一，也是二戰期間艾森豪將軍的軍事總部。

新使館位在倫敦南岸（South Bank）的九榆樹區，樓高十二層，二○一三年動工後耗時四年完工，耗資十億美元（川普推文稱十二億美元），被稱為是世界最貴的大使館，面積比舊使館大一倍。美國政府選擇這個地點，因為這是中倫敦地區少數足以容納所有必要保全措施之地，內含美軍陸戰隊常駐區，俯視泰晤士河形同堡壘，且與週邊建物相隔至少有三十公尺，能防止諸多可能攻擊。