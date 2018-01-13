與金正恩談過話? 川普沒有否認

2018-01-13

〔編譯茅毅、駐美特派員曹郁芬、記者楊國文／綜合報導〕曾以「自取滅亡的火箭人」、「有病的小狗」怒罵金正恩的美國總統川普，十一日接受「華爾街日報」專訪時改口稱，他「很可能會與金正恩有非常好的關係」，但婉拒表明兩人是否曾說過話。該報認為，這暗示川普對於與北韓進行外交接觸持開放態度。

川普受訪時，提到自己「很喜歡」中國國家主席習近平，兩人關係很好，與日相安倍晉三的關係也很好；接著話鋒一轉，表示「很可能會與金正恩有很好的關係」，「某個人突然就變成我朋友，我可以給你廿個例子」，並自認為是「一個很彈性、善於靈活變通之人」。他自詡稱，「我很會與人建立關係，我想你們都意想不到」。被問到迄今是否曾與金正恩談過話，川普則曖昧地答道，「我不想評論此事，我沒說我有沒有，就不予置評」。

在訪問中，川普又一次稱讚中國在施壓北韓上提供的協助，惟不忘重申，北京還「能做更多」。對外界疑慮兩韓近來恢復對話，北韓可能藉此離間美國與南韓關係，川普似乎胸有成竹，他說，「要是我是北韓，我會試著這麼做」，但「差別在於現在是我當美國總統，不是別人，這世上，沒有人比我還懂分化、離間之計」。

據路透引述美國安官員的話報導，國安顧問麥馬斯特強烈主張對北韓採強硬軍事政策，川普也相信，「唯有一拳打在臉上，金正恩才會了解和尊重」。川普認為，過去美國政府「都沒膽這樣幹」，至少拿先制攻擊警告中國，讓北京更有動機迫使金正恩停止核武及飛彈計畫，不過，先制攻擊的規模將僅限單一目標，旨在令金正恩改變想法，而非推翻他。

美國國務卿提勒森十六日將出席在加拿大溫哥華舉行的部長級會議，這次會議中、俄並未受邀，會議目的在建立一個務實的機制以繼續對金正恩施壓，會中將討論對北韓的海上禁令，包括要求聯合國公布禁止出入各國港口的船隻名單。至於美國與北韓是否可能在冬奧時會談，國務院政策計劃室主任胡克十一日斬釘截鐵地回答：「不會」。

因應聯合國安理會加強制裁北韓案，法務部昨邀集國安局等機關召開反資恐專案會議，經會中決議通過，首度啟動目標性金融制裁措施，將疑涉供油給北韓的高洋漁業公司負責人陳世憲及兩個境外法人列為制裁名單，制裁還及於陳為實質受益人的兩個境外法人。法務部呼籲金融機構、非金融事業或人員及民眾，就上開指列對象，應禁止任何提供財物或財產上利益行為，亦應避免任何金融或商業往來，以免構成資恐犯行。