梅克爾吃回頭草 組閣僵局解套

2018-01-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國去年九月國會大選後的組閣僵局趨向明朗，總理梅克爾領導的中間偏右保守黨派與中間偏左的社會民主黨（SPD），十二日針對難民等多項政策達成初步協議，最快將在一月二十二日展開正式組閣談判，順利的話可望在四月一日組成聯合政府，暫時消除梅克爾無法繼續第四個總理任期的不確定性。

同意限制難民收容人數

梅克爾率領的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（CDU／CSU）」，歷經與自由民主黨和綠黨談判破局、國家陷入政治空轉近四個月後，重新尋求上屆共組大聯合政府的SPD合作。十二日，梅克爾與CSU黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）和SPD黨魁舒茲（Martin Schulz）等六位代表協商逾廿四小時後，終於就歐盟、稅務、難民、環境等政策達成長達廿八頁的協議，但內容仍可修改。

其中，每年難民收容人數限制在十八萬至廿二萬人之間，國會也須在七月底前完成立法，限制難民家人赴德團聚的人數為每個月一千人；德國也將推動建立歐洲難民系統，由各國公平承接難民。稅務方面以平衡預算、不增加新債務為目標，未來將不會增稅，並希望逐步廢除一九九○年兩德統一後，為扶持貧窮東德地區所徵收的「團結稅」。同時，德國將與法國合作推動歐元區改革，並在人工智慧領域領軍研究。

由於梅克爾此次組閣波折不斷，而舒茲領導的SPD也在上次大選慘敗，倘若協商未果，就可能危及各自的政治生涯。因此，梅克爾事後鬆一口氣表示，三大黨此刻已越過一個里程碑，「世界不會等待我們，德國和歐洲都需要一個全新開始」。歐盟執委會主席容克也指出，此次協議對歐洲的未來相當「重要且正向」。

然而，梅克爾離組閣成功還有一大段路要走，必須等到SPD在廿一日取得黨內代表和基層黨員投票同意後，隔日才能展開正式組閣談判，但因SPD大選重挫後，黨內即對左右共治的「大聯合政府」存有疑慮，不排除協議半途而廢。CSU黨魁賽賀佛說，聯合政府以四月一日成立為目標。

德國新聞週刊「焦點（Focus）」的民調顯示，僅有三十％民眾看好梅克爾與SPD的再一次「聯姻」。