無尾熊釘柱慘死 全球網友激憤

2018-01-12

澳洲昆士蘭無尾熊救援組織（Koala Rescue Queensland，KRQ）十日接獲民眾通報並傳來照片，顯示該州陽光海岸附近布魯魯公園（Brooloo Park）內有一隻無尾熊，以雙手環抱柱子的姿勢被釘在涼亭木柱上。這張照片被該組織張貼在「臉書」後，隨即引發公憤，網友痛斥這種行為「令人反感」、「比邪惡還糟糕」。KRQ共同創辦人錢柏斯（Murray Chambers）說，他看過許多動物遭惡意對待事件，但「這是頭一次目睹有瘋子真的把無尾熊釘在建築物上」，「簡直令人作嘔」。這隻無尾熊的遺體經市府人員取下後，十一日已交由澳洲防止虐待動物協會（RSPCA）保管。動保組織目前僅能確定牠是公的，頭部有創傷，被釘前可能被車撞過，但仍無法確認是被活活釘死，還是死後被釘，將待解剖確認。當地警方已經展開調查，動保組織也呼籲民眾提供線索，揪出凶手嚴懲。（圖：歐新社，文：編譯管淑平）