刺青、斷指太顯眼 日山口組老大在泰落網

2018-01-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕因殺人罪潛逃出境逾十四年的日本黑幫「山口組」分支「弘道會」老大白井繁治，十日在泰國中部的華富里（Lopburi）落網。而其落網原因，竟是一名泰人網路貼出渾身刺青且左小指斷指的白井在路邊下西洋棋照片，並在被轉載逾萬次後，引起日本警方注意而通報泰國警方逮人。

殺人罪 亡命泰國14年

已七十二歲的白井被控在日本槍殺一名敵對幫派的老大而被通緝，他的七名手下被捕，各被判刑十二到十七年不等。白井二○○三年偷渡到泰國，為躲避警方追緝，起先入住旅館並寄住友人家中，跑路費花光後，一度露宿公園，之後娶一名當地女子為妻。泰警指出，每年會有一名日本人來泰國送錢給他二或三次，他落網後並未承認自己犯下謀殺罪，僅聲稱死者生前常「欺壓」他。

白井亡命泰國後低調度日，但在一名泰國人將白井戴棒球帽、穿格子襯衫與迷彩短褲，與友人優閒度日的幾張照片放上網路後，其渾身日本黑道風格的紋身引人側目，且其小指斷指亦常是日本黑道份子藉此贖罪的象徵。

泰警大陣仗出動特警隊逮捕白井後，因其是未持護照或簽證下入境，將會將他引渡回日本。另外，白井恐涉違反泰國移民法、非法入境等相關法規，合併刑期最重不超過五年、罰款最高五．五萬泰銖（約五．三萬台幣）。