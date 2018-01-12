MeToo剝奪調情權？法女星公開信惹議

2018-01-12

〔編譯張沛元／綜合十日外電報導〕源自美國好萊塢金牌製片溫斯坦遭踢爆長年性侵女星、如今蔓延至英國與歐洲的揭發性騷擾或性侵的「我也是」（#MeToo）運動，日前在法國踢到鐵板，包括有「法國第一美女」美譽的資深女星凱瑟琳．丹妮芙在內的約百名女性，發表連署公開信捍衛男性糾纏女性的求歡自由，觸怒女性主義者與曾遭溫斯坦毒手的女星，痛斥丹妮芙等人根本是在為性侵犯行開脫，將基於尊重的調情與性暴力混為一談。

這封九日刊登於法國世界報的公開信，批評近來橫掃西方多國的「我也是」運動，抱怨男性只不過是摸個膝蓋或偷吻，就遭懲罰甚至丟差；信中批評「我也是」運動是新版「禁慾潮」，正中反動派與宗教極端主義者下懷……部分女性覺得在地鐵上被摸一把也不算什麼，但男性把妹權對性自由至為重要。這封集作家、演藝人員、學者與商人的連署公開信，指控「我也是」運動引發如「雪崩」般的譴責潮，出自「對男性與性慾的仇視」……性侵害是犯罪，但堅持或笨拙地調情撩妹以及獻殷勤，並非冒犯或侵犯。

公開信一出隨即遭女性主義者反嗆。以法國知名女權主義者德哈斯為首的三十名暢議人士，十日聯名致函電台French Info，指控丹妮芙等人公開信將暴力與「基於尊重與樂趣的誘惑」混為一談……「性暴力並非加強版的調情」……調情是將對方視為平等與尊重對方慾望，但性暴力是將對方視為可任意處置的物品，不尊重對方慾望或意願；將「我也是」運動貶低為禁慾與肇因於仇視男性，是對性侵與性騷擾受害者的藐視。

德哈斯甚至說，百人公開信就像「搞不清發生啥事的無聊老阿北」。

法國版「我也是」運動#BalanceTonPorc創始人穆勒女士也出言批評，認為百人公開信打擊許多好不容易鼓起勇氣的性騷擾或性侵受害者的鬥志。首批指控遭溫斯坦性侵的義女星艾希亞．阿基多在推特上說，丹妮芙與其他法國女性透過公開信讓全球知道其根深柢固的仇女心態，真是蠢到無以復加。摩洛哥裔美國作家拉拉米更指出，丹妮芙公開信所傳達的想法，清楚說明為何像溫斯坦與勾搭養女的名導伍迪艾倫這類人能持續橫行。

民主黨女議員 籲穿黑衣嗆川普

在美國，「我也是」運動逐漸與穿黑衣畫上等號，自稱擔任國會助理時曾遭性侵害的民主黨籍聯邦眾議員斯貝爾，呼籲國會女同僚在川普三十日首度於國會發表國情咨文演說時，身著黑衣以示與性騷或受害者團結同心。四三五席的眾議院中現有八十九名女聯邦眾議員，其中六十六人是民主黨人。