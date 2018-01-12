與川普唱反調 紐約市宣布撤化石燃料投資

2018-01-12

將控告5石油巨擘、拋售市立退休基金50億美元投資能源部位

〔編譯周虹汶／綜合報導〕呼應國際對抗氣候變遷的趨勢，美國民主黨籍紐約市長白思豪十日宣布兩項具體行動，一是對造成全球暖化責無旁貸的五大能源巨擘提告求償，二為出清該市政府雇員五大退休基金所投資之化石燃料產業股份五十億美元。紐約市身為美國最大都會區，預計產生領頭效果，與去年六月宣告美國退出抑制溫室氣體排放《巴黎協定》的美國共和黨籍總統川普對抗的意圖甚明。

擁有八五○萬人口的紐約市，打算控告英國石油（ＢＰ）、雪佛龍（Chevron）、康菲公司（ConocoPhillips）、艾克森美孚（Exxon Mobil）與荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）等五大能源巨擘，數十億求償金將做為紐約市預防氣候變遷後果的兩百億美元計畫部分資金。

以二○一二年癱瘓紐約市的珊蒂颶風為例，當時在紐約州和新澤西州沿岸引發水高三公尺洪患，造成七十一億美元經濟損失。專家去年十月發布研究報告指出，人類活動導致氣候變遷並引發海平面上升，洪水高度二．四公尺的大災難，過去每五百年才有一回，二○三○至四五年間卻可能五年就會來一次。

控石油公司 明知有害卻隱瞞證據

美國加州去年就有不少城市為此控告石油公司。儘管官司可能纏訟數年，但白思豪強調，化石燃料產業和紐約市先前控告成功的菸草業一樣，明知產品有害，卻隱瞞科學證據，如今氣候變遷問題持續惡化，正是「化石燃料公司的貪婪讓我們陷入這個處境」，「它們是要角，它們最該為這項危機負責，而且它們不應再逃避責任」，當為紐約市負擔相關安全與復甦成本。

艾克森美孚：對簿公堂無濟於事

ＢＰ和康菲公司不願就此事發表意見。雪佛龍、艾克森美孚與殼牌則認為，減少溫室氣體排放是全球性議題，唯有政府周延政策與文化變遷，才能促成企業及消費者做出低碳選擇，也才能處理氣候變遷這個「複雜的社會挑戰」，對簿公堂無濟於事。

除了上述官司，白思豪另宣布，「為了後續世代」著想，該市為警察、教師、消防員等各類政府雇員準備的一八九○億美元退休基金，規模居全美各市政府之冠，原本放了將近五十億美元在一九○餘家化石燃料公司證券投資上，將指示基金受託人在五年內全部拋售，創美國主要大城先例。

事實上，聲稱氣候變遷乃騙局的川普，去年中宣告退出《巴黎協定》的大動作，反而助長民主黨主政州別與城市群起減少碳足跡：紐約州長古莫上月對州政府退休基金，做了和白思豪一樣的調整；華府前年六月也已把旗下最大公共退休基金的化石燃料產業六十四億美元投資全數撤除。全球機構或個人收回的總投資金額，則多達五．二兆美元。