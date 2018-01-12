台港澳藏列國家 萬豪酒店遭中媒追殺

2018-01-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕跨國酒店管理集團「萬豪國際（Marriott International）」在寄給其中國會員的有獎問卷中，把台灣、香港、澳門和西藏均列為「國家」，引發中國網民譁然，十日晚並遭上海市政府立案調查，萬豪雖為此三度道歉，中共黨媒「環球時報」仍繼續追殺，許多中國網友指控這家美商不尊重中國主權，呼籲抵制，上海當局十一日更勒令其中文網站與中文版手機應用程式（ＡＰＰ）關閉一週。

據環時報導，這次事件的導火線，乃萬豪名為「ｉ講ｉ獎」的中文問卷調查，有網友發現，該活動就是萬豪名為「My Marriott Voice」的英文有獎問卷活動中文版，而在萬豪英國及北美區網站的該問卷活動中，選項雖把台灣與中國並列，惟並未標明是「國家」，港、澳、藏也劃歸到中國的範圍內，尤其英國區網站還載明西藏乃中國的一部分，故環時和憤怒的網友質疑，這起爭議較可能是萬豪大中華區片面所為。

環時並不滿意萬豪的道歉，指控其「玩兩面手法」，忙著道歉之餘，「萬豪禮賞」推特帳號又公然給「西藏之友」發表的「藏獨」言論按讚，怒批「這是實錘，不是誤解」。據報導，在眾多萬豪的中國會員施壓下，萬豪禮賞十一日下午已收回了讚。

在中國擁有一二四家酒店的萬豪雖三度道歉，暫停原定三月六日才截止的ｉ講ｉ獎活動，聲明將「盡最大努力以確保官網及ＡＰＰ上，對於國家和地區劃分以及表述的準確性」。然而，上海市黃浦區互聯網信息辦公室與市場監管局仍以涉嫌違反中國「網絡安全法」及「廣告法」為由，對萬豪網站及手機ＡＰＰ上發布所有訊息展開全面檢查，並強制萬豪撤下相關內容，約談萬豪在上海和大中華區（一說為亞太區）負責人。

此事自中共共青團官方微博帳號「共青團中央」九日貼文以來，愈演愈烈，有中國網友要求當局前往萬豪酒店「查消防」，查到它「懷疑人生」，甚至勒令歇業，有人聲稱已取消訂房。不過也有網友質疑，環時翻越中國網路防火牆上推特，也是違法。