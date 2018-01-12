破壞新聞、打壓媒體 川習都獲獎

2018-01-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕總部設於美國紐約的保護記者委員會（CPJ）本週以調侃方式，頒獎給打壓新聞自由的國家領袖，中國國家主席習近平因為是打壓媒體「最嚴厲」的領導人，獲頒「嚴控媒體獎」。美國總統川普則獲得「破壞全球新聞自由整體成就獎」。

保護記者委員會八日在官網公佈評選結果，習近平與俄羅斯總統普廷分居「嚴控媒體獎」一、二名；美國總統川普與土耳其總統艾多根名列「最厚臉皮獎」一、二名；艾多根與埃及總統塞西則為「最濫用反恐怖法對付新聞界獎」一、二名；緬甸實質領袖翁山蘇姬與波蘭總統杜達分列「新聞自由最退步獎」一、二名。

最受關注的是，川普獨得「破壞全球新聞自由整體成就獎」。保護記者委員會倡議事務主任雷德齊解釋，本次頒獎宗旨是為了諷刺川普的日前推文。他於一日推文寫道，要在八日頒發年度獎項給「最不誠實和最腐敗」的新聞媒體，但他之後又推文改稱，要將「假新聞獎」宣布日期推遲到一月十七日。

文章指出，美國歷任總統雖曾批評媒體，但也公開承諾要在國內外維護新聞自由。相較之下，川普卻一直攻擊國內新聞媒體，拒絕就新聞自由對習近平、艾多根及塞西等奉行高壓統治的領導人提出質疑。

針對習近平的獲獎原因，文章指稱，中國多數傳統媒體都受控於政府，若記者在媒體工作中或在個人部落格上突破審查規定，將面臨丟掉工作和被禁止旅行的風險；記者的消息來源和外國記者也受騷擾；中國的網路控制手段包括「防火長城」監控系統、人工及自動審查、並對科技公司施壓。

在川普等西方領導人未能就新聞自由向威權政府施壓的情況下，據統計，全球被關押記者總人數於去年達到歷史新高，多達兩百六十二人，其中以土耳其監禁的記者人數最多，共七十三人，中國則以四十一人名列第二。