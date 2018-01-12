川普願與北韓對話 暫不動武

2018-01-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十日晚間與南韓總統文在寅進行三十分鐘的熱線通話，話題圍繞在日前的兩韓會談及美韓合作。白宮聲明表示，兩位領袖依舊強調持續對北韓施加最大壓力的重要性，而川普也告訴文在寅，若北韓願意，美國將在「適當時機及情況下」與北韓展開對話，而且在兩韓對話期間，美國不會有軍事動作。

青瓦台指稱，川普促請文在寅向北韓傳達，如果兩韓繼續會談，美國不會在期間對北韓採取任何軍事行動。川普並否認華爾街日報有關美國正考慮對北韓發動軍事攻擊的報導，強調這「絕非事實」。

高層見面？ 彭斯將率團參加冬奧

最受人矚目的是，川普告訴文在寅，將派遣美國副總統彭斯與妻子凱倫率領美方代表團，參加二月九日至二十五日舉行的平昌冬奧，並提到彭斯訪韓期間有可能與北韓高層代表團會面。南韓中央日報報導，一般認為北韓可能會派遣第二號人物、勞動黨副委員長崔龍海帶團，因為二○一四年仁川亞運時，北韓就曾派遣崔龍海等三位實權人物前往南韓。美聯社則報導，彭斯此行將造訪阿拉斯加的飛彈防禦系統基地以及日本，彰顯美國穩定區域情勢的承諾。

另一方面，文在寅則向川普說明兩韓高層會談結果，並將對話成功歸功於美國堅守原則與提供合作。兩人皆認為，兩韓對話若要成功必需堅持立場。兩韓對話不僅令北韓參加平昌冬奧，亦有可能推動美朝討論朝鮮半島無核化。兩國決定就兩韓會談進展保持密切聯繫。

熱線之後，川普於十日稍晚在白宮舉行內閣會議前證實：「我剛結束與文在寅總統的對話，他們非常感謝我們所做的一切。他們正與北韓進行對話，我們拭目以待」、「不僅是為了我們國家，也為了這個世界，我們將在接下來數週數月看到成果。」文在寅十一日亦與中國國家主席習近平通電話，青瓦台表示，中方對近日兩韓會談的進展表達歡迎與支持。

針對平昌冬奧，國際奧委會主席巴赫十日與北韓國際奧會委員張雄（Chang Ung，譯音）舉行會談，討論北韓的參與事宜，包括北韓選手是否居住在奧運村內。消息人士透露，入住奧運村一事仍未確定。兩韓官員預定一月二十日在國際奧委會總部見面，研商北韓的參賽細節。南韓總理李洛淵十日指出，北韓預計派遣四百至五百人的大規模代表團至平昌。

北韓官媒續放炮 預言川普政治滅亡

儘管美韓釋出善意，北韓官媒「勞動新聞」十一日再度抨擊川普，指大爆川普秘辛的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》熱銷，顯示反川普的情緒在國際社會快速激增，預言了川普的政治滅亡。

與此同時，「勞動新聞」也發表評論呼籲南韓停止與美國的軍事演習，強調此為造成朝鮮半島緊張的根本原因。不過，美國太平洋空軍司令部十一日於官網宣佈，美軍已在關島部署三架B-2戰略轟炸機，但宣稱此為美國戰略指揮部轟炸機在印亞太地區的定期輪換。