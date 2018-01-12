兩年兩次 中國軍艦掃過釣魚台海域

2018-01-12

日控一潛艦一軍艦 先後闖入

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本政府十一日午後宣布，從十日到十一日間在釣魚台海域，發現一艘外國潛艦及中國軍艦，兩度先後進入宮古島和赤尾嶼（大正島）領海的外側毗連區（鄰接區）。防衛省研判，該艘潛艦也為中國軍方所有。首相官邸緊急成立危機處理中心因應，外務省事務次官杉山晉輔召見中國駐日大使程永華表達抗議。政府發言人、內閣官房長官菅義偉表示，將向中方強烈要求，不要阻礙改善關係的趨勢。

對此，中國外交部發言人陸慷反指日方兩艘艦艇先後進入釣魚台赤尾嶼東北一側毗連區活動，中國海軍全程跟蹤監控，敦促日方停止「製造事端」。他重申釣魚台及其附屬島嶼乃中國「固有領土」， 「中方在相關海域開展行動是無可非議的」。

中國國防部也指稱，日本「惡人先告狀」，「大肆炒作中國軍隊正當合法的維權行動」，揚言中國軍隊將採取「一切必要手段」，捍衛國家領土主權和安全利益。

防衛省表示，十日下午在沖繩縣宮古島東北東外海，海上自衛隊P-3C反潛機發現一艘外國潛艦浮在水面，進入鄰接水域朝西北方向航行。該艘潛艦進入東海後，於十一日上午再度進入釣魚台列嶼赤尾嶼東北方鄰接水域。另外，海自艦艇十一日上午約十一時在赤尾嶼外海也發現一艘中國「江凱II級」飛彈護衛艦，該艦進入鄰接水域後一度駛離，但不久後再度進入，未進入日本領海。

日本放送協會（NHK）報導，中國軍艦上次進入釣魚台列嶼周邊鄰接水域為二○一六年六月，這次是第二次。至於外國潛艦出現在日本鄰接水域，為二○一三年以來的第五次。中國潛艦曾在二○○四年十一月駛入日本石垣島附近領海。

中軍機上月才穿越對馬海峽

報導指出，中國軍機上月十八日首次穿越九州對馬海峽上空進入日本海，防衛省對中國軍方近期密集進行進出島鏈的作戰演練保持警戒，並分析其目的。日本首相安倍晉三下令相關省廳緊密合作，以備不測，並尋求與美國等相關國家合作，全力警戒監視。

菅義偉在記者會上除表達日方堅守領土、領海和領空的立場之外，也呼籲儘快啟動日中防衛部門去年底達成共識的「海空聯絡機制」，避免釣魚台列嶼等東海地區發生衝突。由外務省事務次官杉山晉輔向中國駐日大使程永華提出抗議。