看脫衣舞被錄音 以總理兒洩老爸政商勾結

2018-01-11

「我爸幫你爸安排200億美元交易」

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列第二電視頻道（Channel 2）八日公布的一份錄音檔顯示，以國總理納坦雅胡的二十六歲兒子耶爾．納坦雅胡（Yair Netanyahu），三年前在一家脫衣舞俱樂部外酒後失態，向友人借錢支付嫖妓費用時大聲嚷嚷「我父親為你爸安排了兩百億美元，你卻為了四百謝克爾發牢騷？」此言播出後引發政商勾結的聯想，再度重挫納坦雅胡的形象。

錄音檔顯示，耶爾於二○一五年在以國特拉維夫市的脫衣舞俱樂部，與兩名富家子弟尋歡作樂，並有公費支出的司機及一名保鑣隨行，其中一名友人是以國天然氣大亨邁蒙（Kobi Maimon）的兒子歐利（Ori Maimon）。三人酒後談論妓女，出言汙辱脫衣舞孃、女服務生等女性。期間，耶爾開口向歐利借四百謝克爾（以國貨幣）支付嫖妓費用，並以嬉鬧口吻抱怨：「我父親為你爸安排了兩百億美元，你卻為了四百謝克爾發牢騷。」

錄音檔傳出後，以國媒體均以頭條報導，抨擊納坦雅胡涉嫌利益輸送，且以國政府最近才達成一份海上天然氣田發展合約，而歐利父親邁蒙正是合作天然氣公司股東。此前，納坦雅胡曾涉嫌收受雪茄、香檳等逾十萬美元賄賂，目前正接受兩項貪汙刑事調查。

對此，納坦雅胡第一時間態度強硬，發表強烈聲明痛斥第二電視頻道公布錄音檔是媒體操作的政治獵巫。但在九日，納坦雅胡姿態放低，強調自己疏於注意兒子的交友，耶爾當日只是酒後戲言，他絕無在天然氣合約上利益輸送。耶爾向來因遊手好閒、浪費奢侈、炫富等行為飽受批評。

不過，以國多名在野黨議員已籲請司法部長調查此案，包括前總理巴拉克等反對黨人士都要求調查。