得罪川普 巴農連丟右派媒體董座、主持棒

2018-01-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的昔日愛將、前白宮首席策士巴農，近日因暢銷新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》的爆料內容，幾乎與川普公開決裂，而他執掌的極右派媒體「布萊巴特新聞網」九日宣布，巴農將辭去執行董事長一職，據信是保守派金主在背後施壓。

「布萊巴特新聞網」執行長索洛夫（Larry Solov）在聲明中公布巴農辭職一事，讚揚巴農是該媒體的重要資產，將永遠感謝他的貢獻。巴農則宣稱，他對「布萊巴特團隊在短時間內建立一個世界級新聞平台與有榮焉」，但未提及他的離職原因。

與此同時，巴農也失去保守派媒體天狼星XM廣播公司（SiriusXM）的主持人工作。該公司已宣布終止與巴農的合作，因為節目合約是與「布萊巴特新聞網」簽訂。巴農的部份盟友對此相當震驚，因為他日前才告訴友人，他預計自己會在「布萊巴特新聞網」繼續任職。

紐約時報揭露，保守派大金主億萬富豪梅瑟（Rebekah Mercer）施壓促成巴農的離開。梅瑟曾表示，她的家族有數月未與巴農聯繫，未捐款支持他的政治理念，亦不支持他的近日言行。

巴農是因為《烈焰與怒火：川普白宮內幕》的聳動內容成為箭靶。作者沃爾夫在書中爆料，巴農指稱川普長子小唐納「叛國」，並稱第一千金伊凡卡「腦子進水」。事後，巴農雖發表聲明向川普一家致歉，但他在共和黨內盟友盡失，遭到川普痛斥。在新書風暴之後，白宮據信向共和黨和保守派人士傳出明確訊息，必須在川普和巴農間選邊站。

針對巴農去職，白宮未立即作出回應，但白宮發言人桑德絲曾在上週呼籲，「布萊巴特新聞網」應考慮與巴農分道揚鑣。白宮副新聞秘書吉德里也於八日指出，巴農這節骨眼已無回頭路。

美聯社報導，巴農在白宮幕僚長凱利整飭白宮幕僚群後失勢，許多人怪罪他癱瘓白宮，近日不少白宮幕僚毫不掩飾樂見巴農與川普決裂。巴農在前年美國總統大選期間，曾以極右派媒體的力量助川普入主白宮，一度任職白宮首席策士獲得重用，但在與川普女婿庫希納爆出內鬥後，已於去年八月離開白宮，事後他與川普仍一度保持良好關係，但在他力挺的共和黨候選人摩爾在阿拉巴馬州參議員補選中失利後，他所領導的極右勢力受到重挫。