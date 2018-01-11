通俄門》憂川普遭俄勒索 史蒂爾檔案製作人密報FBI

2018-01-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕在二○一六年美國大選期間製作「史蒂爾檔案」指稱共和黨候選人川普受俄羅斯扶植的商業研究公司Fusion GPS共同創辦人辛普森（Glenn Simpson），去年接受聯邦參議院約談，透露聯邦調查局（FBI）在選戰期間先後接獲川普身邊「自願消息人士」提供情資，以及該檔案撰寫人、前英國情報員史蒂爾（Christopher Steele）提供文件，均對川普選戰團隊與俄羅斯之間的接觸表達憂慮。

參院司法委員會副主席、民主黨議員范士丹（Dianne Feinstein）九日公佈辛普森去年八月的閉門約談證詞，內容反駁共和黨議員對通俄門調查行動的質疑。辛普森共同主持的Fusion GPS先後接受共和黨和民主黨資助，僱用史蒂爾調查川普與俄羅斯之間的生意往來。包括川普在內，部分共和黨人一再批評文件內容不實，也質疑FBI據此調查川普陣營與俄國勾結疑雲，不當取得偵監許可監視川普競選團隊的活動。

根據證詞紀錄，辛普森指出，史蒂爾一六年七月將這份文件交給FBI，因為他擔心「是否有勒索情事，是不是有一名政治候選人正被勒索，或者已經妥協」；FBI告訴史蒂爾，政府另有來自「川普選戰內部消息人士」的情資。辛普森說，史蒂爾的消息也許可信，因為FBI有其他情資指向同一件事，來源之一是川普組織內部人士。

消息人士透露，辛普森所指應是川普選戰外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos），一六年五月在倫敦向澳洲駐英國外交官唐納（Alexander Downer）透露，俄國握有數千筆關於民主黨候選人希拉蕊「黑資料」的電子郵件，澳方據此通報FBI，引發調查行動。

另一方面，川普的個人律師科恩（Michael Cohen）在史蒂爾檔案曝光將近一年後，九日在紐約控告Fusion GPS和辛普森，以及率先報導這份文件的BuzzFeed網站誹謗。