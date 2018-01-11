川普擬遣返「夢想者」 聯邦法官再擋

2018-01-11

〔編譯張沛元／綜合九日外電報導〕美國一名聯邦法官九日下令，總統川普去年宣布廢止、以保護幼時隨家人非法入境美國之無證移民「夢想者」（Dreamer）暫免遭遣返的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫，在相關法律訴訟告一段落前，仍應於全美各地續存。美國司法部反駁，此一裁示無法改變ＤＡＣＡ當初繞過國會立法以總統行政命令方式施行的違法本質，白宮則怒嗆此裁定無法無天。

白宮怒嗆：裁定無法無天

加州舊金山聯邦法官艾索普指出，川普政府應恢復在去年九月遭廢止的ＤＡＣＡ，直至多個州、組織與個人指控川普政府此舉獨斷又欠缺適當法律程序的法律訴訟告一段落。艾索普還說，這些反對廢止ＤＡＣＡ訴訟的律師已證明，若不採取法律行動，年輕移民恐深受嚴重與難以挽回的傷害；他並稱這些律師的勝算不小。

川普雖於去年九月宣布廢止ＤＡＣＡ，但延緩遣返夢想者，給國會六個月（至今年三月）時間擬定對策。此外，針對ＤＡＣＡ本身的合法性，司法部長塞森斯曾說，歐巴馬總統當年以行政命令實施該計畫之舉逾越權限；但法官艾索普認為，司法部指控ＤＡＣＡ違法的立論根據是「有瑕疵的法律前提」。司法部在艾索普的裁定出爐後仍堅稱ＤＡＣＡ違法以及該部有權終止該計畫。

除非艾索普的裁定遭上級法院推翻，ＤＡＣＡ計畫將暫時於全美續存，參與ＤＡＣＡ的夢想者也能繼續更新身分。夢想者是指十六歲以前隨家人入境美國、二○○七年六月起持續住在美國的年輕無證移民，人數估計約八十萬，其中不少人目前已屆讀大學之齡；根據歐巴馬執政時二○一二年六月推出ＤＡＣＡ計畫，三十一歲以下的夢想者得以申請ＤＡＣＡ，藉此避免遭到遣返，然此身分必須每兩年更新一次。

同日稍早，川普曾就移民議題與來自國會參眾兩院的共和、民主兩黨議員在白宮協商近一小時，並建議先處理夢想者與邊界安全，再就於國會中卡關已久的移民政策開刀。川普敦促兩黨國會議員就夢想者問題達成共識，也暗示只要民主黨人願意支持大幅加強邊界安全，包括備受爭議的在美國與墨西哥邊界築牆，他就不排斥對適用於夢想者以外的其他數百萬無證移民的政策進行全面性改革。

川普在會中表示，任何有關移民議題的協議都必須與美墨邊界牆經費掛勾，以及終止抽籤取得移民簽證的綠卡樂透制度。白宮在會後表示，與會兩黨國會議員同意，協商將侷限於四領域：邊界安全、親人為基礎的所謂「連鎖移民」、綠卡樂透以及ＤＡＣＡ。兩黨已於十日重拾協商。