美將售日改良型SM-3攔截飛彈

2018-01-11

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕在南、北韓九日舉行暌違兩年多的破冰會談之際，日本媒體十日報導，美國國務院九日通知國會，將出售四枚美國和日本共同開發的改良型標準三型（SM-3）攔截飛彈給日本，以反制北韓日益嚴重的核武與飛彈威脅。這筆軍售案包括相關裝備在內總價約一億三三○○萬美元（約卅九．六億台幣），日方已在二○一七年度編列相關預算，預定二○二一年度引進。

改良型SM-3飛彈（SM3 Block IIA）是美軍神盾系統使用的艦載反彈道飛彈（ABM），美日兩國自二○○六年起以日本海上自衛隊神盾艦既有的SM3 Block IA飛彈加以改良，最遠射程達兩千公里、高度可達一千公里以上，可彌補現有SM-3發射高度僅五百公里的不足。

日本期待改良型SM-3飛彈能有效對付北韓以「高飛軌道（lofted trajectory）」發射的飛彈，結合海上神盾艦、陸基神盾系統及愛國者三型（PAC-3）防空飛彈系統，建構完整的多段式飛彈防禦（BMD）系統。

美國國務院官員表示，這些反彈道飛彈係遵循「總統川普的承諾，向受到北韓挑釁行為威脅的條約盟國，提供額外防禦能力」；日本若獲得改良型SM-3飛彈，海上自衛隊防禦日本及西太平洋的能力將有所提升，也符合美國國家利益。