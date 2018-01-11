冬奧破冰不夠 文在寅想見金正恩

2018-01-11

感謝川普促成兩韓對話

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南、北韓九日舉行逾兩年來首次高層級官方會談，北韓允諾參加二月在南韓平昌舉行的冬季奧運會，並同意舉行軍事會談。南韓總統文在寅十日在首爾感謝美國總統川普對兩韓會談作出「巨大貢獻」，並聲稱只要條件成熟，隨時可以會晤北韓領導人金正恩。專家分析，北韓參與平昌冬奧，相當於確保二月和三月賽事進行期間，不會出現挑釁舉動，但兩韓破冰能否促進朝鮮半島的和平與安全，變數仍多，尚待觀察。

文在寅十日在青瓦台舉行新年記者會，發表新年賀詞、介紹新年施政方向，並回答記者提問。文在寅表示，只要條件成熟，可隨時舉行兩韓元首高峰會，且應在改善兩韓關係的同時解決北韓核武問題。文在寅說，只有解決北韓核武問題才能改善兩韓關係，也只有改善兩韓關係才能解決北韓核武問題；南韓不會「為了舉行會談而會談」，對話雖可引導北韓重返核武協商，但不代表對話是唯一解決之道。文在寅強調，朝鮮半島無核化是南韓堅定的立場。

在被問及「川普對促成兩韓對話作出多大貢獻」時，文在寅表示，川普對此作出巨大貢獻，他願向川普致謝。文在寅說，兩韓對話剛剛展開，但北韓核武問題尚未解決，南韓在對北韓的制裁上仍會與國際社會步調一致，暫不考慮單獨放寬對北韓的制裁。美國和日本也重申，即便北韓參與冬奧，也不會削弱制裁力道。

專家指出，兩韓對話堪比朝鮮半島的韁繩，能讓情勢不致失控。南韓首爾智庫峨山政策研究院分析家高明賢（譯音）指出，兩韓對話可替北韓營造「戰略性冷靜」，排除美國發動先制攻擊的可能性，「兩韓對話期間，美國不可能對北韓採取軍事行動，那會被視為扯後腿」。

美國智庫「外交關係協會（ＣＦＲ）」美韓政策計畫主任史奈德（Scott Snyder）認為，南北韓恢復對話能讓孤立的平壤打開對外溝通的管道，但能否促進和平與安全仍是未知數，最大變數即在美韓是否恢復聯合演習，以及北韓是否繼續進行飛彈試射。