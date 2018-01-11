防間諜活動 美又1電信商拒賣華為手機

2018-01-11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕受到美國國家安全監督的嚴格把關牽制，中國具有解放軍背景的電信設備暨手機大廠華為，在美擴張市場的計畫接連受阻！繼美國次大行動電信商AT&T拒絕華為新旗艦智慧手機Mate10 Pro銷售協定後，最大電信商威瑞森通訊（Verizon）昨也傳出不願成為其銷售夥伴，主因為國會擔心中國間諜活動，而華為被指為美國的安全威脅。

知情人士透露，華為和AT&T的智慧手機銷售協議談判在最後一刻破局，原因是國安顧慮引發跨黨派國會議員施壓。路透取得的信函複本顯示，美國國會參眾兩院情報委員會十名成員，去年十二月聯名致函聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）主席裴伊，對華為計畫透過美國主要電信商推出消費產品表達擔憂，指中國公司在美國電信產業中的顧慮，「總的來看是中國間諜（問題），尤其華為在其中扮演的角色」。

信函指出，華為據稱和中共、中國情報及安全機構關係密切，美國國會情報委員會對該議題的額外調查，使華為和中國間諜活動的顧慮更加升高。華為在和AT&T的手機銷售協議失敗後，試圖轉而尋求和威瑞森達成經銷高階智慧手機Mate10 Pro的新協議，但「安卓警察」網站（Android Police）昨日引述消息指出，來自美國會議員的壓力使威瑞森也面臨如AT&T取消和華為協議的相同壓力。

華為是僅次於三星和蘋果的全球第三大智慧手機品牌，卻始終未能進入美國市場。美國國會二○一二年調查報告指出，華為和中興通訊（ＺＴＥ）設備涉嫌為中國情報機構提供入侵美國電信網路、進行間諜活動的機會，威脅美國重要基礎設施。