防間諜活動 美又1電信商拒賣華為手機

2018-01-11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕受到美國國家安全監督的嚴格把關牽制，中國具有解放軍背景的電信設備暨手機大廠華為，在美擴張市場的計畫接連受阻！繼美國次大行動電信商AT&T拒絕華為新旗艦智慧手機Mate10 Pro銷售協定後，最大電信商威瑞森通訊（Verizon）昨也傳出不願成為其銷售夥伴，主因為國會擔心中國間諜活動，而華為被指為美國的安全威脅。

知情人士透露，華為和AT&T的智慧手機銷售協議談判在最後一刻破局，原因是國安顧慮引發跨黨派國會議員施壓。路透取得的信函複本顯示，美國國會參眾兩院情報委員會十名成員，去年十二月聯名致函聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）主席裴伊，對華為計畫透過美國主要電信商推出消費產品表達擔憂，指中國公司在美國電信產業中的顧慮，「總的來看是中國間諜（問題），尤其華為在其中扮演的角色」。

信函指出，華為據稱和中共、中國情報及安全機構關係密切，美國國會情報委員會對該議題的額外調查，使華為和中國間諜活動的顧慮更加升高。華為在和AT&T的手機銷售協議失敗後，試圖轉而尋求和威瑞森達成經銷高階智慧手機Mate10 Pro的新協議，但「安卓警察」網站（Android Police）昨日引述消息指出，來自美國會議員的壓力使威瑞森也面臨如AT&T取消和華為協議的相同壓力。

華為是僅次於三星和蘋果的全球第三大智慧手機品牌，卻始終未能進入美國市場。美國國會二○一二年調查報告指出，華為和中興通訊（ＺＴＥ）設備涉嫌為中國情報機構提供入侵美國電信網路、進行間諜活動的機會，威脅美國重要基礎設施。

  • 繼AT&T拒絕為中國具有解放軍背景的電信設備暨手機大廠華為銷售新旗艦手機後，美國最大電信商威瑞森通訊也傳出不願成為其銷售夥伴。圖為拉斯維加斯美國消費電子展（CES）的華為攤位。 （法新社）

    繼AT&T拒絕為中國具有解放軍背景的電信設備暨手機大廠華為銷售新旗艦手機後，美國最大電信商威瑞森通訊也傳出不願成為其銷售夥伴。圖為拉斯維加斯美國消費電子展（CES）的華為攤位。 （法新社）

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