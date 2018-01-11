「錢」進南太平洋 中澳關係急凍

2018-01-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲高級官員十日抨擊中國在南太平洋島國興建的基礎建設「華而不實」，隨即遭到中國外交部反駁，聲稱相關建設充分尊重當地政府和居民，並能帶來實際益處。此前，澳洲政府擔心中國用金錢堆築政治影響力，上月五日甫提議制定新法明文禁止外國政治獻金，影響兩國情誼。而澳洲官員的此番說法，恐讓兩國關係更加緊張。

批中國建設匪夷所思

澳洲國際發展部長費拉凡迪—威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）十日向澳洲人報表示，就她在廿四趟南太平洋島國公務訪問的觀察，中國對該地區的影響顯著增加，當地充斥著沒人維護又沒用處、堪稱「白象」（意指華而不實，浪費錢又無用）的基礎設施，甚至有時還會發現中國人正在修建令人匪夷所思、不知道究竟能通往何處的道路。

警告向中貸款有代價

費拉凡迪—威爾斯警告，向中國貸款不同於向世界銀行或亞洲開發銀行貸款，「我們不知道當這些島國必須向中國還款時，得付出些什麼」。她指出相關債務可能分散當地珍貴的公共資源，影響更重要的教育、健康等議題。

以東加為例，該國二○○九年對中國的債務來到一億零四十萬美元，相當於該國總收入的三分之一。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）」評估，二○○六至一六年間，中國在南太平洋島國包括貸款在內投資十七．八億美元（約五三四億台幣），其中最大宗為對巴布亞紐幾內亞投入的六億三二四六萬美元（約一八九億台幣）。中國在該地區擁有八個邦交國：庫克群島、密克羅尼西亞、斐濟、紐埃、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加、萬那杜。台灣則有六個友邦：吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯。

中向澳政府提出交涉

針對澳洲官員批評，中國外交部發言人陸慷十日在例行記者會上反批澳洲「罔顧事實且不負責任」，聲稱已就此向澳洲政府提出交涉，強調中方的援助是否有成效須由當地政府和人民評論，「希望澳方有關人士應該反躬自省，而不是對其他國家指手畫腳，妄加評論」。澳洲在野黨勞工黨的聯邦參議員黃英賢（Penny Wong）則批評總理滕博爾領導的自由黨政府，每次施政一出問題就罵中國，只會暴露自己的笨拙。