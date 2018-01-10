工程師被炒 告Google歧視保守派男性白人

2018-01-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國網路搜尋引擎巨擘Google一名工程師，去年因為在內部發表一份備忘錄，宣稱科技業僱用男女比例不平等，部分歸因於男女天生差異，後遭公司解僱。現在，這名工程師反過來控告Google歧視政治觀點保守的白人男性，他就是受害者。

該名工程師戴摩爾（James Damore）和也曾在Google任職的白人男工程師古德曼（David Gudeman），八日在加州聖克拉拉郡高等法院提出集體訴訟。訴訟文件指出，Google未能保護員工免於因其支持總統川普或保守派政治觀點而遭受與此相關的職場騷擾，「戴摩爾、古德曼和其他集體提告者由於其異於公司多數的政治觀點，以及其生為高加索血統而且／或者身為男性的欲加之罪而受到排擠、貶抑和懲罰」。

稱因支持川普觀點遭職場騷擾

戴摩爾等人宣稱要揭露Google為提倡多元和「社會正義」，卻製造出一個「被保護、扭曲的集體盲思泡沫」；他將Google致力提高女性僱用比例、解決少數族裔僱用比例過低，描繪成非法歧視多數族裔。訴狀附上多達一百頁的Google內部留言板截圖為證據，指控Google祕密列有一份政治保守派員工及保守派媒體人黑名單，陰謀論新聞網站「資訊戰」創辦人瓊斯（Alex Jones）、網名「VoxDay」的「另類右派」部落客畢爾（Theodore Beale）都被列為拒絕往來戶。

這些截圖內容包括支持公司應以「懲處或終止僱用那些支持」戴摩爾該份備忘錄的人回應；另一篇主管發文，「我根據個人觀點和與同事相處情況，記錄著一份我絕對不允許在或接近我團隊的黑名單」。二○一四年時任Google公關資深副總裁的懷史東（Rachel Whetstone），也曾抱怨公司內「充滿偏見和對不同觀點敵意」的政治討論。

五個月前，戴摩爾因他發表的內部備忘錄遭Google開除。這份「Google的意識形態回聲室」備忘錄批評Google的多元文化政策「離間保守派」，還說科技界僱用女性和女性擔任主管比例低於男性，部分原因是男女興趣偏好、能力天生有差異。備忘錄外流後引發軒然大波，戴摩爾八月便遭Google以提倡有害的性別刻板印象違反行為規範為由開除。古德曼則是在一六年十二月因被公司認為基於宗教信仰，指控一名穆斯林同事涉及恐怖主義而遭解僱。