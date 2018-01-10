特檢查通俄門 傳將約談川普

2018-01-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）八日引述知情人士說法，指奉命調查「俄羅斯干預美國大選」一案的特別檢察官穆勒，上月底已向總統的律師團提出約詢川普的要求。華盛頓郵報八日也引述消息人士說法，指出穆勒和川普的會面有望在數週內舉行，但相關提問料將受到限制，「這一天來得比任何人想到的都還要快」。專家分析，此次約詢可能代表「通俄門」調查已接近尾聲。

專家：調查可能近尾聲

川普六日被問及是否願意接受穆勒約詢時，強調自己「沒有什麼好隱藏的」，聲稱此事並無不法也沒有共謀，對會面抱持開放的態度。

刑事調查訊問則必須在總統自願下進行，可用書面或當面回答提問；法律專家認為，穆勒傾向親自詢問川普。知情人士指出，律師團已和穆勒辦公室的代表會商相關約詢細節，包括形式、場所、時間、法律標準，以及穆勒團隊的提問類別與內容等。假若川普拒絕穆勒約詢，穆勒有權直接傳喚川普出席大陪審團作證，屆時川普的律師將不能在場陪同，這對律師團來說是最糟的情況。

特別檢察官約詢現任總統確有前例可循；前總統柯林頓不但曾接受特別檢察官訪談，還曾為白宮實習生李文斯基性醜聞案，透過視訊方式在白宮向大陪審團作證。前總統布希也曾因白宮官員刻意洩密導致中情局情報人員祕密身分曝光，自願在白宮接受特別檢察官面對面約詢。而前總統雷根也曾因軍售伊朗醜聞，以書信方式回答大陪審團和特別檢察官辦公室的提問。

主管「通俄門」事務的白宮律師科柏（Ty Cobb）指出，特別檢察官辦公室與白宮的所有約談都將按計畫在今年初完成，他有信心，任何與總統及白宮有關的調查，很快就會進入尾聲。此前，穆勒已讓前川普競選團隊外交政策顧問帕帕多普洛斯、前國家安全顧問弗林坦承向聯邦調查局探員作出不實陳述；前競選經理曼納福特和他的商業夥伴暨選務副手蓋茲則已被起訴洗錢，但兩人尚未認罪。