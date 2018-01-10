南韓拒慰安婦協議補償 日批關係將惡化

2018-01-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓外交部九日針對與日本在二○一五年簽訂的慰安婦協議發表立場和後續措施，稱當年的協議無法真正解決慰安婦問題，但韓方不會尋求與日方重新談判，惟韓方將拒絕使用日本提供的撫慰基金，而會自行撥款協助受害者。日本方面則拒絕接受韓方的後續措施，並提出抗議，批評南韓此舉將導致兩國關係惡化。

南韓︰不尋求重新談判

南韓政府上月底依據總統文在寅指示，針對前總統朴槿惠任內與日本簽署的慰安婦協議，提出調查報告，指稱該份協議內容有「嚴重瑕疵」，一度引發外界質疑韓方不打算履行協議。南韓外交部長康京和九日召開記者會，重申該協議未切實體現受害方的意願，無法真正解決慰安婦問題；但不可否認，這是兩國政府之間的官方共識，有鑑於此，韓方不會要求日方廢除或重新談判協議。

在該份協議中，日本政府須向南韓主導「和解與治癒基金會」出資十億日圓（約台幣二．六四億元），做為撫慰基金。但康京和強調，南韓方面不會使用這筆款項，將由政府主動撥款、全額承擔，並在日後與日方討論如何運用其所提供的基金。此外，康京和針對基金會今後的做法表示，外交部將徵求受害者、相關團體和國民意見後，再制定新措施，以結束慰安婦歷史，同時也會繼續打造韓日雙方未來的合作關係。

法新社指出，南韓政府不願動用日本政府的基金，是想展現道德高度，避免日方或國際間認為，日本已透過資金補償「解決問題」。

然而，日本外務大臣河野太郎隨後表示，「絕對不接受」南韓提出的慰安婦協議新方針，指稱二○一五年的協議已是「最終、不可逆」的版本，倘若南韓片面修改，將使日韓關係變得「難以處理」。