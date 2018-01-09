抗議男女不同薪 BBC駐北京主編辭職

2018-01-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）中國新聞主編葛瑞西（Carrie Gracie）七日發表公開信，宣布她已辭去派駐北京分社的職務，以抗議公司內部的男女薪資差異，但仍將留在BBC。對此，英國多家媒體八日均以頭條新聞加以報導，許多媒體及政治人物也透過社群媒體予以聲援。

葛瑞西在個人部落格發表公開信指出，她在BBC任職已三十年，但已離開現職，該公司正面臨「信任危機」；付費的BBC收視戶有權知道該公司違反平等法。BBC有四名國際新聞主編，包括她共兩男兩女，而她去年得知兩名男性同仁的薪資至少比她們高出五十％。

去年七月，BBC被迫公開內部薪資，旗下頂尖男性主持人的薪資，是最高薪女主持人的五倍。年薪十五萬英鎊（約六一二萬台幣）以上人員中有三分之二為男性，許多職務都有兩性同工不同酬的情況。

將重返電視新聞編輯

葛瑞西痛批，BBC有「秘密且非法的薪酬文化」。她曾向公司要求同工同酬，之後薪水雖大幅調升，但仍遠低於兩名男性主編。她將重返BBC電視新聞編輯室的舊職務，她認為可望獲得兩性同酬待遇。

葛瑞西隨即獲得英國新聞界及政壇廣泛支持，包括BBC同仁、友台「第四頻道新聞台」同業、英國記者工會、工黨和保守黨議員等。還有許多網友及媒體圈人士在「推特」上使用名為「#Istandwithcarrie」等話題標籤表達支持。

葛瑞西八日在BBC「今日」節目中強調，她獲得來自國內外的熱烈支持，顯示各界渴望平等、公平和透明的薪酬系統。對此，BBC發言人則回應，平等薪酬對該公司「至關重要」；獨立法官對BBC基層員工的審查顯示，該公司並無對女性的系統性歧視。BBC自去年公布薪資以來慘遭砲轟，已承諾在二○二○年前消除男女薪資差異。