堵西方文化 伊朗禁小學教英文

2018-01-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕伊朗國立高等教育委員會主席納維德艾德翰（Mehdi Navid-Adham）六日透過國營電視台證實，伊朗已經在國小禁止必修英文，「在政府和民營小學的正式課程教授英文，違法且不符合規定…初等教育階段時期，必須讓伊朗文化基礎扎根」。選修的英文課程也可能會被禁止。

伊朗學生一般在中學階段（約十二至十四歲）開始學習英文，但也有部分低於該年齡層的學童，在國小或課後的私立語言機構學習英文。

此前，伊朗宗教領袖經常對英文的早期教育提出警告，聲稱此舉將敞開「西方文化入侵」的大門。伊朗最高宗教領袖哈米尼曾於二○一六年對「英文教學蔓延到幼兒園」表達憤怒，也曾在對教師們演說時指出，「這並不代表反對學習外語，但它無異於在國內孩童、少年和青年之間推廣外國文化」。

伊朗日前才弭平持續超過一週的反政府抗議，並宣稱這波示威有一部分是受到外國勢力煽動。不過，當局並未提及禁止英文教育和近來的動盪有關。宣布這項禁令的影片七日在社群媒體上廣傳，有些伊朗網友認為，此舉旨在「過濾英文」，並將英文比喻為即時通訊軟體「Telegram」，該軟體在近日反政府示威時遭政府封鎖禁用，試圖阻止民眾動員。

在此同時，《阿拉伯耶路撒冷日報》（Al-Quds Al-Arabi）引述德黑蘭消息人士說法，伊朗前總統阿瑪迪尼賈六日在南部希拉茲市（Shiraz）因涉嫌「煽動騷亂」被捕。阿瑪迪尼賈上月二十八日在布什爾（Bushehr）發表公開演說時，批評現任總統羅哈尼和他的政府沒把人民放在眼裡，官員與民眾脫節，對社會現實一無所知。

伊朗去年十二月底爆發近十年來規模最大的示威潮，社會動盪蔓延超過八十個城市鄉鎮，數千民眾上街表達對失業率攀升、貧富差距擴大等問題的不滿，期間並造成二十二人喪生，至少一千人被捕。伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Javad Montazeri）指控美國中央情報局（CIA）協助伊朗敵國以色列和沙烏地阿拉伯，與流亡的伊朗組織聯手煽動伊朗異議份子，但中情局局長龐皮歐（Mike Pompeo）七日否認介入，並預測伊朗的騷亂「方興未艾」。