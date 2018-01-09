大馬在野黨 擬推馬哈地出任新總理

2018-01-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕馬來西亞將在八月前舉行國會大選，亟欲將醜聞纏身的現任總理納吉布拉下馬的在野黨聯盟「希望聯盟（ＰＨ）」七日宣布，一旦勝選，將推舉九十二歲的前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）出任新總理，屆時他將成為全球最高齡的國家領袖。

馬哈地曾在一九八一年到二○○三年間擔任總理，長達廿二年，是全亞洲在位最久的國家領袖，也被視為罔顧人權的獨裁者。在納吉布成立的國家投資基金「一馬發展公司（1MDB）」二○一四年底爆發醜聞後，馬哈地與執政黨「巫統」決裂，之後又與其宿敵、前副總理安華（Anwar Ibrahim）上演大和解。安華妻子旺阿芝莎說，二○一五年入獄的安華可望於今年六月出獄。有報導認為，一旦ＰＨ勝選，可能替安華重掌總理職位鋪路。

一般預料，大選將在今年第二季舉行，儘管納吉布身陷大馬建國以來最大弊案的1MDB貪腐和洗錢醜聞，迄今卻仍穩居總理寶座，而四黨聯盟ＰＨ則面臨內鬥不斷、選區重劃、城市以外的馬來人死忠支持政府等不利因素。獨立民調機構「默迪卡中心」去年十二月調查顯示，不看好馬哈地領導的在野黨聯盟可擊敗執政聯盟「國民陣線（ＢＮ）」。上屆二○一三年大選時，ＢＮ的普選票已首次少於在野勢力，但此次大選仍可望掌握國會三分之二多數席次。