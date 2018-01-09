家有「俄」鄰 軍演模擬向北約開戰

2018-01-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕波羅的海國家愛沙尼亞一名軍事指揮官近日受訪時表示，俄羅斯去年九月在緊鄰東歐邊境舉行的「西方二○一七（Zapad 2017）」軍事演習，規模和性質都與官方說詞大相逕庭，實際目的是模擬向北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）成員國發動大規模傳統戰爭。

去年九月軍演 規模超出官方說法

俄國去年九月為期一週的「西方二○一七」演習，從俄國境內的列寧格勒州（Leningrad）到普什科夫（Pskov）的西邊軍區，以及白俄羅斯和波蘭旁的俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）等地舉行，俄國和白俄羅斯國防部共調派一萬二千七百名士兵、七十架各式飛機、二五○輛坦克和十艘戰艦參與，模擬遭到恐怖份子攻擊時的防禦方案。

然而，愛沙尼亞防衛部隊指揮官特拉斯（Riho Terras）近日接受德國最暢銷報紙「畫報（Bild）」專訪時指出，該次軍演並非純粹針對波羅的海諸國，鎖定範圍從北歐一路延伸至黑海一帶，真正目的是展示俄方在極短時間內的軍事動員能力，並模擬向美國為首的北約成員國發動大型傳統戰爭，不論演習規模和假想作戰範圍都超過官方說法。

模擬轟炸西歐國家基礎設施

該報還引述西方情報機構分析師報導，除官方公布的兵力外，俄方另調派一萬兩千名官兵前往靠近愛沙尼亞邊境一帶，以及逾一萬名官兵前往鄰近芬蘭、挪威的地區，模擬控制波羅的海諸國的機場和港口，以及轟炸西歐國家重要的基礎設施，如機場、港口和能源供應地等，有意向德國、荷蘭等北約國家，以及瑞典、芬蘭等非北約國家示威，製造不安情緒。

英國「每日星報」指出，上述針對俄方演習的指控若屬實，俄方可能違反冷戰時期確立的「維也納文件」（Vienna document）。該協議要求，若俄國和西方國家的軍演人數逾一萬三千人，或坦克逾三百輛，均須提出報告，並允許國際觀察員視察，包括與士兵實際交談等。