巴農遭「烈焰」 反噬 改口吹捧小唐納

2018-01-09

道歉並讚他愛國者、好人

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的昔日心腹、前白宮首席策士巴農，因在一本揭露白宮內幕的新書中，批評川普長子小唐納叛國，成為白宮上下的箭靶，迫使巴農七日發表聲明道歉，改口讚揚小唐納，並澄清「叛國者」另有他人。而隨著新書效應顯現，川普麾下的「超強應援團」也挺身護駕，直言有人還無法接受川普當選總統的事實。

在美國資深專欄作家沃爾夫（Michael Wolff）撰寫的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（暫譯）一書中，重量級爆料之一即為巴農指控小唐納在大選期間與俄羅斯律師會面，形同「叛國」，引發川普等一眾官員群起攻訐，讓巴農在一夕間「眾叛親離」，甚至傳出可能被拔除極右派新聞網站「布萊巴特新聞網」執行長一職。眼見「烈焰」反噬，巴農七日緊急發表道歉聲明。

稱叛國者指他人 作者打臉

巴農表示，對於未能儘早回應書中有關小唐納的「不精確報導」感到懊悔，改口稱小唐納「是愛國者、也是個好人」，還誇讚小唐納始終擁護川普、協助國家扭轉困境，並澄清叛國指控是針對曾任川普競選經理、一起參與那場與俄國人士會晤的曼納福特，直言經驗老到的曼納福特理應知道俄方手法，清楚狡詐的俄國人士不會是美方朋友。

不過，沃爾夫接受微軟國家廣播公司（ＭＳＮＢＣ）訪問時駁斥，巴農所指確實是小唐納，而非曼納福特。

巴農坦言，書中有關小唐納的不實內容，已讓川普在任期第一年達成的歷史性成就失焦。事實上，在該書曝光後，巴農立即被川普怒斥「失心瘋」，甚至切割當初的助選功勞。因此，巴農也重申對川普及其政策議程的支持不會動搖，「我是唯一在全球傳播川普理念、宣揚川普主義的人，我隨時準備好成為川普的後盾，支持他努力讓美國再次偉大。」

川普精神狀況 中情局長背書

儘管巴農出面滅火，但該書已在美國賣得洛陽紙貴，再掀質疑川普精神問題的聲浪。川普七日再度推文表示，自己從競選起就要忍受假新聞，現在又要忍受由毫無信譽的作者杜撰的書，但「雷根總統也曾面對這情況，並且處理得很好，我也做得到。」中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐也強調，川普作為國家領袖「完全適任」，但有些人迄今仍無法接受川普是總統的事實。美國駐聯合國大使海利則聲稱，自己每週都進白宮，但「沒有人質疑總統精神穩定與否」。

值得一提的是，罕見受訪的白宮首席政策顧問米勒，在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）的「美國國情」節目中，除形容該書「除了垃圾，什麼都不是」，砲轟巴農「脫離現實、心懷仇恨」外，更因為連珠砲般地誇讚川普，一度被主持人泰普（Jake Tapper）戲稱「（米勒）眼中只有川普一個觀眾」。在米勒加碼批評ＣＮＮ全天候製作反川普報導後，慘遭泰普當場「進廣告」，並嘲諷道「我已經浪費觀眾太多時間」，匆匆結束訪問。