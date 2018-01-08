禁用氟氯碳化物奏效 南極臭氧層修復中

2018-01-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《地球物理研究通訊》（GRL）期刊四日發表的最新研究顯示，根據美國國家航太總署（NASA）衛星觀測，自二○○五年以來，南極上空的臭氧層消耗率減少約二十％，意味著破洞正逐漸縮小。此為科學界首度證實，臭氧層修復是因為氟氯碳化物（CFCs）的禁用奏效。

2005年起 臭氧層消耗率減20％

NASA高達德太空飛行中心（GSFC）研究人員依據氣流衛星（Aura）上的觀測微波臨邊探測器（MLS）資料，檢視南極冬季七月初至九月中旬的上空化學物質變化，時間是二○○五年至一六年。研究人員發現，臭氧層的破洞正在縮小，為證實與氟氯碳化物的禁用有關，他們聚焦於南極冬季的氯氣標準，因為氟氯碳化物中的氯氣，會與甲烷產生化學效應產生鹽酸，而鹽酸可由氣流衛星測量。

平流層上半部的臭氧層可吸收太陽紫外線，保護地球上的動植物；紫外線可能引發皮膚癌、白內障、免疫系統受損。當氟氯碳化物上升至平流層，會釋放出氯原子，破壞臭氧分子。研究證實，南極上空的氯氣平均每年減少○．八％，意味觀測期間臭氧層的破壞減少二十％。值得注意的是，過去研究著重數據分析，只能證實臭氧層破洞縮小，無法證明與氟氯碳化物有關，而這項研究聚焦於臭氧層破洞內的化學物質變化，首度證實兩者的關聯。

臭氧層完全癒合 最快得等2060年

據推測，隨著氟氯碳化物在大氣層中減少，南極臭氧層破洞也逐漸癒合，但完全恢復需要數十年時間。研究共同作者道格拉斯（Anne Douglass）表示，氟氯碳化物可存在五十至一百年，因此臭氧層破洞應該到二○六○至八○年才會癒合，屆時可能仍會有一小破洞。

科技新聞網站Ars Technica指出，這項研究顯示一九八九年生效的《蒙特婁議定書》奏效，該協議對破壞臭氧層的物質進行規範，並規定逐步汰換氟氯碳化物產品。