《冷熱兩極》澳洲熱浪狂襲 美加颳冰風暴

2018-01-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕南北半球極端氣候再現！澳洲七日面臨熱浪侵襲，雪梨市郊的彭里斯（Penrith）氣溫飆升至攝氏四十七．三度，創下一九三九年以來最高溫紀錄，高溫導致部分路面的柏油融化，甚至陸續傳出野火，當局警告民眾儘量待在室內。相較之下，美國與加拿大東部則繼續遭「炸彈氣旋」侵襲，美東約有一億人受到破紀錄低溫影響，新罕布夏爾州的美國東北部最高峰華盛頓山天文台更測到攝氏零下六十九度的體感溫度，比攝氏零下六十一度的火星表面更冷。

澳洲野火亂竄 柏油路面熱到融化

澳洲南部與東南部受到「災難性」熱浪襲擊，共有數千英畝乾燥土地發生野火，其中維多利亞州首府墨爾本附近的修姆公路（Hume Highway）路面柏油融化，以致約十公里長路段變得又軟又黏。該州共傳出四十九處野火，造成四百名居民無電可用；墨爾本氣溫飆升至攝氏四十度以上，郊區大火失控。

另外，大雪梨地區也發出嚴重火勢警告，並下達全面禁火令。正在舉行的雪梨網球大滿貫熱身賽，則在溫度超過四十度後要求球員暫時離場。法國女將美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）推文驚嘆，當時球場熱到攝氏四十三度，這是她生涯首度中途離場。與此同時，雪梨也正在舉行的板球「灰燼杯」賽事，澳洲與英國球員經歷攝氏四十三．四至四十三．七度高溫，創下賽事自一九○八年以來最高溫紀錄。

「炸彈氣旋」橫掃美國 比火星更冷

在北半球，美東有三分之二地區體感溫度低至攝氏零下四十三度，暴露不到十分鐘即有可能凍傷。在德州及威斯康辛州等地區，也因「炸彈氣旋」橫掃傳出至少十九人喪命。全美六日有超過三四二○架出入境航班受到延誤，其中以紐約甘迺迪國際機場與南卡羅萊納州查爾斯頓國際機場最為嚴重。東北風暴也造成麻州海岸出現九十公分高的浪，接近一百年來最高紀錄。

美國東北部最高峰華盛頓山則測得攝氏零下卅八度低溫，最大平均風速達每小時一五九公里，最大陣風每小時一百八十公里，體感溫度降至攝氏零下六十九度，使當地與加拿大安大略省的阿姆斯壯鎮（Armstrong）並列當天全球第二寒冷地方。紐約時報報導，低溫加上寒風吹襲，連睫毛也會結冰，幾乎無法眨眼，臉部與耳垂凍到麻木。

除美東外，加拿大安大略省和魁北克省北部溫度也降至將近攝氏零下五十度。