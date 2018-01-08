馬克宏訪中 推動戰略夥伴關係

2018-01-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國總統馬克宏八日展開為期三天的首次中國訪問行程，艾麗榭宮官員指出，馬克宏此行擬尋求與北京建立「戰略夥伴關係」，尤其是在反恐和全球氣候變遷議題。法國「世界報（Le Monde）」報導，馬克宏在中國是否將比照此前對待俄羅斯總統普廷及土耳其總統艾多根般，直言不諱地做出批評、「說真話」，法國國內外都在看。

中國是馬克宏去年五月就任以來訪問的第一個亞洲國家，也是去年十月中共第十九次全國代表大會（十九大）以來首位訪中的歐洲國家領袖，包括雅高酒店集團、路威酩軒集團、空中巴士和法國巴黎銀行等法國企業高層組團隨行，希望爭取中方訂單。據稱法中兩國可望簽署約五十項策略協議。

馬克宏偕妻子布莉姬將以中國古都西安為此行首站，由於西安為中國文明發源地及古絲路起點，具重要象徵意義。在參訪秦始皇陵兵馬俑後，馬克宏將就法中關係展望發表演說。針對中國的「一帶一路」計畫，法國智庫「國際和戰略關係研究所（Iris）」專家庫赫蒙認為，這將是馬克宏此行的最大重點，若他對如何因應此一總值一兆美元（約卅兆台幣）的計畫做出決定，「全歐洲都將跟進」。

在美國總統川普去年宣布退出巴黎氣候協定後，法方寄望聯合中方在落實該協定上扮演關鍵角色。此外，馬克宏此行還將要求北京支持籌組中的「G5撒赫爾（G5 Sahel）」部隊，由馬利等撒哈拉沙漠以南五國派兵組成跨國反恐部隊，對抗伊斯蘭極端分子。馬克宏與中國國家主席習近平也計畫共同宣布總值十億歐元的投資基金，協助法國中小企業在中國市場立足。