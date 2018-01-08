胡蜂號加入第七艦隊 美強化匿蹤攻擊

2018-01-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管朝鮮半島情勢似有緩和，美國有線電視新聞網（CNN）七日報導，美國兩棲作戰艦「胡蜂號」（USS Wasp）六日進入第七艦隊作戰區域。報導說，基本上是小型航空母艦的黃蜂號，已升級為可部署陸戰隊新型F-35B匿蹤戰鬥機，顯示美軍企圖提升在太平洋的匿蹤攻擊能力。

以日本岩國為基地的陸戰隊F-35B機群，近來在美軍於朝鮮半島展現軍力時頻頻亮相。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）指出，F-35B機群可從胡蜂號起飛，「確實增加北韓的顧忌」。根據國際法，美國軍艦屬美國領土，美方無須通知、更無須取得他國允許，即可在美國軍艦上起飛戰機，「就像在美國的浮動領土上部署F-35」。

四千噸級的胡蜂號，船身長兩百五十七公尺，儘管僅約雷根號等美軍航空母艦的一半，但舒斯特說，黃蜂號的駐防創造出美國在該區有第二艘航艦的印象。去年十一月，美國在朝鮮半島外海的演習，同時出動三艘航艦，引發舉世注目，也是十年來首次有三艘美國航艦在太平洋參與演習。

胡蜂號將駐紮於日本佐世保，成為美國海軍在太平洋的遠征打擊群的旗艦。胡蜂號將取代「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）兩棲攻擊艦，該艦尚未升級，無法因應F-35起降。相較於可搭載空中預警機、雷達干擾機及F/A-18大黃蜂戰機的「尼米茲級」航艦，兩棲作戰艦可搭載的航空器也減少許多。舒斯特指出，相關限制意謂著黃蜂號最可能與一艘航艦一同執行任務。

此外，美軍太平洋司令部指出，「卡爾文森號」航空母艦打擊群五日仍按計畫離開母港加州聖地牙哥，航向西太平洋。該打擊群擁有六千名官兵與四艘軍艦，包括卡爾文森號、伯克級飛彈驅逐艦「韋恩梅爾號」、飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」，以及停泊在夏威夷的飛彈驅逐艦「麥可墨菲號」。