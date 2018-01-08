在中國招商 川普女婿遭美調查

2018-01-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華爾街日報六日引述知情人士說法報導，美國總統川普的女婿兼白宮高級顧問庫希納（見圖左，路透檔案照）名下的地產公司「庫希納公司」（Kushner Cos.），去年五月利用ＥＢ︱５投資移民簽證計畫在中國招商，遭美國證券交易委員會（ＳＥＣ）調查。

據報導，庫希納公司並未公開上市，但此舉被視為發行股票，才引起證交會注意。此前，華爾街日報去年八月也曾引述知情人士指稱，庫希納公司已因利用ＥＢ︱５在中國招商，遭紐約東區聯邦檢察官傳喚調查。

由庫希納家族運營的庫希納公司，去年五月在中國上海舉辦投資說明會，利用美國第五類優先職業移民（ＥＢ︱５）簽證計畫，招募中國人投資美國新澤西州房地產「新澤西中央大廈」。當時的預期募資金額，佔該開發案總經費的十五．四％，達一．五億美元（約四十五億台幣）；庫希納的胞妹妮可．梅爾並親臨現場招商，還提及庫希納的白宮職務，引發廣泛關注，也引起外界對庫希納家族依靠裙帶關係牟利的疑慮。之後，庫希納公司為提及庫希納致歉。

對於庫希納公司遭證交會和聯邦檢察官調查的消息，庫希納、白宮、紐約檢方和證交會均未回應。庫希納公司發言人泰勒（Christine Taylor）透過電子郵件表示，「如同我們數月前所說的，我們正在配合政府所有要求，提供過去合法使用ＥＢ︱５簽證計畫的資料。」

ＥＢ︱５簽證計畫在美國備受爭議，外國投資人只要向一家可提供或保障十份工作的美國企業投資至少五十萬美元（約一千五百萬台幣），即可取得綠卡（美國永久居留證）。