川普樂見兩韓對話 願與金正恩會談

2018-01-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普六日表示，他願意直接與北韓領導人金正恩會談，並期盼九日南、北韓暌違逾兩年的高層會談，能有助於舒緩北韓核武和飛彈危機。這項發言可視為川普對北韓態度的進一步轉折。在此同時，繼南韓六日向北韓通報與談名單後，北韓七日也做出回應，向南韓通報由北韓「祖國和平統一委員會（簡稱祖平統）」委員長李善權領銜的五人與談名單。

在馬里蘭州大衛營度假的川普說，「當然，我深信對話」。川普說：「我絕對會那麼做，完全沒有問題」，他樂見兩韓會談時，不光是討論預定二月九日在南韓平昌郡揭幕的冬季奧運會，美國也將在適當時機加入。他強調：「看吧，他們如今正在討論奧運。這是開始 ，重要的開始。假如我沒插手，他們現在就不會進行對話。」

川普與共和黨國會領袖及閣員商討今年的立法議程後，向媒體表示，「金正恩知道我不是在胡搞瞎搞。我不是在亂搞。一點也沒，一點點都沒有。他了解。」他說，如果那些會談能有成果，「將會是對全人類的一件大好事，也是對全世界的一件大好事」。

川普還不忘酸南韓「廿五年來，（對北韓）都沒採取過強硬立場，完全退讓」。他此前與南韓總統文在寅會談時，文曾就川普對平壤的強硬立場表示感謝。川普強調，「你必須抱持某種態度，還得準備去做某些事，而我做好充分準備。」

美國國務卿提勒森去年九月曾透露，正與平壤接觸，期盼開啟新的對話，但川普翌日便推文打臉，「我們了不起的國務卿，試圖與『小火箭人（川普給金正恩取的綽號）』談判是浪費時間」。不過，金正恩今年在其元旦談話中，突然表示願派選手參加平昌冬奧，文在寅政府隔日隨即提議九日在板門店舉行高層會談。接著，川普和文在寅四日在電話中敲定延後兩項美韓聯合演習，兩韓五日便就九日會談達成協議。

在南韓提出由統一部部長趙明均率領的五人代表團名單後，北韓也隨後提出由李善權、祖平統書記局副委員長田鐘秀、體育省副部長元吉宇、祖平統部長黃忠誠、民族奧運組織委員會委員李景植等人組成的代表團名單。南韓「韓聯社」報導，平壤根據南韓代表團的規格，擬定與其相當的與談人選，由於負責文化、社會、體育相關事務的祖平統已於一六年升格為國家級機構，故與南韓統一部不存在一三年六月時導致兩韓會談破局的層級不符問題。