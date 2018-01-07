被老鷹叼飛6公里 狗狗沒死

2018-01-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕從家裡院子被從天而降的老鷹叼走，不僅只受輕傷，還能在約6公里外人煙罕至的雪地遇到好心人而順利返家，這則故事上週真實發生在美國賓州7歲母比熊犬柔伊（Zoey）身上，堪稱天外奇蹟。

這起老鷹抓狗事件，由芝加哥50歲男子羅德里格斯目擊。他2日下午於位在賓州費城北郊利哈伊河畔的姊姊紐哈特家聽到尖叫聲，親眼目睹正在院子裡玩耍、約3.63公斤的愛犬柔伊，竟被老鷹展翅叼著遠走高飛，都市長大的他，當下還以為自己眼花了。

回過神後，他趕緊開車找尋，但一無所獲。姊姊全家得知愛犬出事，前往樹林，希望至少能找回柔伊屍骨，依舊無功而返。由於住在河邊，當地常見老鷹，家中棚子裡的兔子也曾被抓去，卻沒想過愛犬也會被覬覦。

但就在同一天下午，51歲女子哈特曼在6公里外一條小徑上，竟遇上毛茸茸還在動的柔伊！當時白雪覆蓋道路，這隻小白狗全身掛滿冰柱，舉步維艱「凍壞了」；她一把將嗚咽的牠抱起，用毛毯包著帶回家後，再餵兩碗雞湯配飯；待牠身子暖和並逐漸恢復活力後，才發現牠跛行且後頸有些小傷口。

柔伊沒掛項圈，但哈特曼矢命要幫牠找到主人；結果隔天一早，就在臉書看到紐哈特刊登的尋狗公告，趕緊打電話報平安。當地生物學家古德里奇表示，儘管老鷹確實擁有叼走小狗、小貓的本領，但並不常發生；應是近日入冬天寒，在食物缺乏、水道結冰的情況下，老鷹才會擴大狩獵範圍，衝入民宅圍籬內的柔伊地盤。