酒商大反彈 加國酒類警語喊停

2018-01-07

〔編譯周虹汶／紐約時報6日報導〕為避免民眾飲酒過度，由加拿大衛生部出錢支持的酒類瓶罐健康警示標籤試驗計畫，去年11月於加國育空地區起跑。但資本雄厚的酒商群起反彈，指控標籤警告喝酒會致癌的研究禁不起考驗，政府涉嫌侵犯商標及誹謗品牌，質疑其合法性；考量政府財務狀況恐無力在法庭上對抗全球酒商，這項原本預定執行8個月的酒品警語計畫，才1個月就在育空地區戛然收場。

加拿大賣酒事宜下放10省3地區管控，多數由政府旗下商店經營。其中以人口僅3.6萬的育空地區人均銷量最高，因此引起安大略省公共衛生署計畫主持人霍賓興趣，與維多利亞大學（UVIC）合作，選擇育空地區推展計畫。

根據研究原設計，標籤預計貼8個月，育空地區為實驗組，東邊的西北地區則是對照組，分析警語對飲酒行為的影響；它們也是加拿大唯一兩個在酒品包裝上對懷孕飲酒行為提出警告的地區，已有30年歷史，業者卻從未抱怨。至於兩者這次實驗標籤的差異，育空地區警語變大、色彩更鮮明，還明確寫出酒精致癌，只差沒像香菸包裝一樣放圖片；西北地區則是貼上酒業提供的縮小版飲酒指南。

儘管世界衛生組織早在1987年就提出飲酒警訊，美國臨床腫瘤醫學會去年11月聲明也才指出，就算喝點小酒，也會增加女性罹患乳癌或食道癌的風險。但參與計畫的UVIC加拿大物質使用研究所主任斯托克維爾指出，聯邦政府、安大略省、卑詩省與UVIC皆接獲酒業抱怨。因此，負責這項計畫的政府官員不得不決定喊停，避免因被告而付出龐大成本。

西安大略大學法律系教授索羅門則指出，從加國最高法院對香菸包裝警語的判決來看，育空政府有權在酒品上貼警示標籤，並無違反商標或誹謗之虞；酒業群起反對，不過是想隱瞞酒精害處，不願讓酒類與毒品劃上等號。在育空地區首府白馬市的民眾，則坦言支持健康警語標籤，因當地4分之3飲酒者並不知道酒精與癌症之間的關聯。